يوليو 2023.. الشهر الأعلى حرارة في التاريخ على مستوى العالم

بروكسل: أعلن مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن يوليو/ تموز 2023 سُجّل باعتباره “الشهر الأعلى حرارة” في التاريخ على مستوى العالم.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة التغير المناخي، تجاوزت حرارة يوليو الفائت “الشهر الأعلى حرارة” المسجل في يوليو 2019، بنحو 1.5 درجة مئوية.

وشهدت أجزاء كثيرة من نصف الكرة الشمالي موجات حارة، مع درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط في معظم أنحاء القارة القطبية الجنوبية.

كما وصل المتوسط العالمي لدرجات حرارة سطح البحر الشهر الماضي إلى مستويات قياسية.

وسجلت درجات الحرارة في بحر الشمال أعلى من المتوسط بمقدار 1.05 درجة مئوية.

ووصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى له في يوليو، وسجل رقما قياسيا يقل عن المتوسط بنسبة 15 بالمئة.

وقالت نائبة مدير دائرة التغير المناخي، سامانثا بورغيس، في التقرير، إن متوسط درجات الحرارة العالمية في يوليو تجاوزت مستويات ما قبل الثورة الصناعية بـ1.5 درجة مئوية.

وأكدت بورغيس ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشكل السبب الرئيسي للوضع الراهن.

(الأناضول)