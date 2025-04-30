يوم العمال في الضفة: قمع الاحتلال ولقمة مغمّسة بالدم

الضفة الغربية – «القدس العربي»: في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بعيد العمال، يمرّ هذا اليوم في فلسطين مثقلاً بهموم البطالة والفقر والانتهاكات، حيث يتقاسم العمّال وجع اللقمة المغمّسة بالذلّ والحصار والجدار.

في الضفة الغربية المحتلة، ومن رام الله إلى غزة، ومن بيت ساحور إلى السموع، تتنقّل حكايات العمّال الفلسطينيين بين الخسارة والصبر، والخذلان والمقاومة، فبينما ينعم العالم بعطلاته، لا يزال العامل الفلسطيني يواجه صعوبة في تأمين قوت يومه.

من بين عربات الكرز والمشمش في أحد شوارع رام الله، يقف وليام سليمان، العامل السبعيني، ليخبرنا عن سنواته الطويلة في مهنة بيع الفواكه الموسمية: «أعمل على البسطة في موسم الفواكه منذ الانتفاضة، أي منذ 37 سنة حتى اليوم، ولم أتوقف عن العمل قط، لا في عيد العمال ولا في غيره»، يتحدث بحرقة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية قائلاً: «الوضع يزداد سوءًا، لا يوجد عمل، والبطالة دمّرت البلد».

ويتابع: «نبيع الكرز والمشمش والبرقوق وكل ما تنتجه المواسم، والحمد لله على كل حال، لكن البطالة قاتلة، لا يوجد عمل ثابت ولا دخل منتظم، وأولادي يعانون كما أعاني». ويشير إلى أن الإغلاقات والإجراءات الإسرائيلية التي تحدّ من حركة البضائع والأفراد تُفاقم معاناته: «إذا كانت الحركة التجارية صعبة، فكيف للعامل أن يعيش؟».

ومن بيت ساحور، يروي موسى سعيد حريبات رحلته الطويلة في حفر خشب الزيتون، الحرفة التي تعلّمها منذ صغره، ونمت معه حتى أصبحت مصدر رزق ورثه عن والده، لكنه اليوم بالكاد ينجح في بيع أعماله.

يقول: «كان بإمكان المرء أن يبيع القطعة الخشبية بـ300 شيكل (82 دولارًا)، واليوم بالكاد تُشترى بـ50 شيكلًا (14 دولارًا). حتى التصاريح للعمل داخل أراضي 48 لم نعد نحصل عليها، ومن يفكر بالذهاب تهريبًا عليه أن يدفع 1000 شيكل (275 دولارًا)، ويتسلّق الجدار، إما يُقتل أو يعود جثة».

لم يتخيل موسى يومًا أن تصبح مهنته مصدرًا للمعاناة بدلًا من أن تكون مصدرًا للرزق، لكنه يواجه اليوم تحديات كثيرة. ويقول لـ»القدس العربي»: «كنت أنحت خشب الزيتون وأصنع قطعًا فنية، لكنني الآن أجد صعوبة في الحصول على الخشب نفسه، كما أن العمل لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة، وأضطر أحيانًا للبحث عن عمل آخر خارج مجال الحرف اليدوية».

أما عيسى من بلدة السموع جنوب الخليل، فقد خسر متجره خلال العدوان الأخير، واضطر للنزوح إلى شمال الضفة بحثًا عن لقمة العيش.

يقول: «قبل الحرب، كانت يوميتي تتراوح بين 400 و500 شيكل (110–137 دولارًا)، واليوم أحيانًا لا أجني أكثر من 100 شيكل (27 دولارًا)».

ويضيف: «ابني ذهب للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل تهريبًا، لكن الطريق مكلفة وخطيرة، تكلف 1000 شيكل (275 دولارًا) بين وسائل النقل والسلالم والجرافات. قد يذهب ولا يعود. حتى الدخول دون تصريح يتطلب تسلّق الحبل مقابل 50 شيكلًا (14 دولارًا)، ثم النزول بسلم مقابل 100 شيكل (27 دولارًا)، ثم سيارة متنقلة تُوصله للعمل بـ600–700 شيكل (165–192 دولارًا)، والوصول غير مضمون».

ويتابع: «والمصيبة أنه إذا علمت الشرطة الإسرائيلية بوجود فلسطينيين دخلوا تهريبًا، فإنها تعتقلهم أو تطلق النار والغاز عليهم، ولا تكترث إن سقط أحدهم شهيدًا».

ويكمل عيسى: «كانت التجارة في المحل مصدر رزقي، أما اليوم فحتى البسطات التي أضعها في الشارع بالكاد تدرّ 50 شيكلًا (14 دولارًا) في اليوم. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. أنا أحاول العمل وسداد الديون، لكن الوضع الاقتصادي سيء للغاية». ويشير إلى أنه كان يعمل سابقًا في الداخل بأجر أسبوعي يصل إلى 5000 شيكل (1370 دولارًا)، وكان قادرًا على إعالة أسرته، أما اليوم، فلا يتجاوز دخله اليومي 30 أو 40 شيكلًا (8–11 دولارًا). ويقول بأسى: «كنت أعيل أسرتي، واليوم لا أستطيع حتى تأمين مصروف أسبوع. الجميع صار يفكر بالهجرة أو العمل تهريبًا، لكن كثيرين فقدوا حياتهم على الجدار، وبعضهم أصيب بالشلل النصفي».

ويضيف: «الحياة صعبة، الظروف بائسة، ولا توجد حلول. فكرت مثل غيري بالعمل تهريبًا، لكني لا أستطيع، ومن يُقدم على ذلك يدفع 1000 شيكل (275 دولارًا) ويخاطر بحياته، إما يُقتل أو يعود مشلولًا».

في شهادة مقتضبة، يقول محمود السيد من رام الله لـ»القدس العربي»: «70% من العمّال في الضفة الغربية مُنعوا من العمل داخل أراضي 48، الوضع مأساوي. أحد العمّال الذين أعرفهم كان يمتلك أرضًا، واليوم يزرع فيها بقدونس ليعيش».

ويضيف: «لدينا عدد كبير من الشباب الفلسطيني الذين فقدوا فرص العمل في الداخل، فأنشأوا مشاريع صغيرة في الأراضي الزراعية، لكن الوضع صعب، وكل شيء أصبح أغلى من قبل».

ويتابع: «الحاجة تدفعنا للبحث عن أي وسيلة للبقاء، حتى أصبحت زراعة البقدونس خطوة بسيطة لكنها ضرورية لبقاء العائلة، كي لا يُقال إننا عاطلون عن العمل».

أما أمجد، وهو بائع خضار منذ 30 عامًا، فيرفض التوقف عن العمل في عيد العمال، لا حبًّا في العمل، بل بدافع الضرورة. يقول: «عليّ التزامات، لا أستطيع التوقف عن العمل. يقولون إنه عيد العمال، لكن أي عيد هذا ونحن لا نستطيع أن نعيش؟».

ويضيف: «جميع العمال يواجهون نفس المأساة. والشباب الذين يهربون إلى الداخل لا يستطيعون العمل بسبب الجدار والتصاريح».

وفي ختام حديثه، يوجّه أمجد رسالة إلى العمّال الفلسطينيين: «يجب أن نتوحد، وأن ننتزع حقوقنا، لأننا إن استمررنا بهذا الشكل لن نبقى على قيد الحياة. لا أمل إلا بالتكاتف والتضامن لرفع الظلم عنا».

وبين جدار الاحتلال وجدار الفقر، يُدفن حلم العامل الفلسطيني بالحياة الكريمة، ومع غياب الدعم الرسمي وتقلّص فرص العمل، يواصل آلاف العمّال في فلسطين كفاحهم بصمت.

يمرّ عيد العمال هنا كأي يوم آخر، بل أشد وطأة، لأن لا عيد لمن يقف في طابور البطالة، ولا من يعترف بتعبه.

وفي الأرقام كما في الحكايات، تتجلّى المأساة بوضوح أكبر. فحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى 313 ألفًا في عام 2024، بعد أن كان نحو 183 ألفًا فقط في عام 2023، بينما قفزت معدلات البطالة بين المشاركين في القوى العاملة إلى 31% مقارنة بـ18% في العام السابق. ويُعزى ذلك أساسًا إلى الإغلاقات الإسرائيلية التي خفّضت عدد العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48 من 107 آلاف إلى 21 ألفًا فقط خلال عام واحد.

هذه الأرقام تؤكد أن العامل الفلسطيني لا يواجه أزمة عمل فقط، بل أزمة حياة تُطوّقها القيود وتُنغّصها سياسات الاحتلال.