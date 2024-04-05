«يوم القدس» والجمعة الأخيرة لرمضان: مظاهرات حول العالم… و120 ألف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الاقصى

لندن – «القدس العربي»: شهد عدد من الدول حول العالم، أمس الجمعة، تظاهرات حول العالم بمناسبة “يوم القدس” و”جمعة الغضب” تضامناً مع الفلسطينيين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي الاثناء، صلّى نحو 120 ألف مسلم في المسجد الأقصى، بمناسبة يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وفرضت السلطات الإسرائيلية هذه السنة في شهر رمضان قيودا إضافية على الداخلين، وسمحت بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية للنساء ما فوق 50 عاماً والرجال فوق 55 عاما على أن يخضعوا لفحص أمني ويحصلوا على بطاقة ممغنطة، ثم على تصريح زيارة، حسب كوغات (مكتب وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية).

وقال العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية إنهم سيكتفون بتقديم حبة التمر والقهوة “السادة” المرّة في عيد الفطر الذي قد يصادف الثلاثاء أو الأربعاء، وذلك تضامنا مع أهالي غزة.

وانتشرت الشرطة الاسرائيلية وعناصر حرس الحدود بكثافة في شوارع القدس.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على “ثلاثة مشتبه بهم، قام أحدهم بمهاجمة أفراد من الشرطة في البلدة القديمة، وخالف الآخران أمر الإبعاد عن الأقصى”.

وفي دول عديدة حول العالم، تم تنظيم مظاهرات تضامنية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وفي اليمن احتشد مئات الآلاف، أمس الجمعة، بصنعاء في عشرات الساحات في جميع المدن الرئيسية بمناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” الحوثيون، إحياءً ليوم القدس العالمي تحت شعار “طوفان الأحرار”، وانتصارًا للمقاومة الفلسطينية.

وامتلأت جنبات ميدان السبعين بصنعاء بجماهير المتظاهرين الذي تقاطروا من جميع مديريات أمانة العاصمة صنعاء وريفها من أجل إحياء يوم القدس العالمي واستنكارًا لهمجية العدوان الإسرائيلي. ورفعت الحشود العلمين اليمني والفلسطيني، وهتفت بالشعارات المؤكدة أن إحياء يوم القدس العالمي عمل جهادي يرفع من شأن المقدسات، ويؤكد عظمة الدفاع عنها في مواجهة مؤامرات التهويد والاستيطان.

وشهدت محافظة الحديدة التظاهر في عشرين ساحة وحجة في 23 ساحة فيما شهدت محافظة صعدة التظاهر في عديد من الساحات. كما شهدت التظاهر في ذات المناسبة محافظات عمران والمحويت وريمة وذمار والبيضاء وإب وتعز والجوف ومأرب. ونظّمت اللجنة الدائمة ليوم القدس العالمي في سوريا فعالية بعنوان “طوفان الأحرار” في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق. وتضمّنت الفعالية عرضاً قدّمه أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا. وفي العراق، كما في كل عام، خرج المئات في مسيرة موحّدة في منطقة شارع فلسطين في العاصمة، بمسيرة احتجاجية. كما شهدت مناطق الجنوب، منها البصرة، والشمال أيضاً مثل نينوى وكركوك مظاهرات مماثلة.

وفي البحرين، شهدت مناطق عدة تظاهرات بمناسبة يوم القدس دعت إليها أحزاب المعارضة، من دون تنظيم تظاهرة مركزية. وفي لبنان، خرجت تظاهرات في مدينة صيدا، بمشاركة فعاليات حزبية وسياسية وشعبية إحياءً ليوم القدس العالمي.

وفي طهران ومدن إيرانية أحرى ردد الآلاف هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل خلال مسيرات يوم القدس,

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية والفلسطينية، ورايات حزب الله اللبناني، إضافة الى صور العسكررين الذي اشتهدوا في الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران في دمشق، مرفقة بشعار “شهداء على طريق القدس”.

وفي الأردن، شارك المئات بمسيرة وسط العاصمة عمان، تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، وإسقاط اتفاقية السلام مع إسرائيل. والفعالية أقيمت تحت شعار “جمعة غضب… إسقاط وادي عربة (اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل) ووقف العدوان الصهيوني على غزة”، بدعوة من قوى حزبية وشعبية.

وهتف المشاركون: “علا يا أردن علا… الموت ولا المذلة” و”تسقط وادي عربة تسقط اتفاقية السلام مع إسرائيل” و”من عمان لغزة… شاهد نصرة وعزة”، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “قادمون يا قدس” و”المطلوب جسر إغاثي بري وجوي دائم” و”كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة”، و” وأوقفوا قتل الأطفال”، وغيرها.

في بريطانيا، شهدت العاصمة لندن مظاهرة ايضاً إحياء ليوم القدس. وانطلق المتظاهرون من أمام وزارة الداخلية في لندن وهم يهتفون “كلنا فلسطينيون” متوجهين نحو وستمنستر.

كما شهدت دولاً أخرى فعاليات مماثلة، منها: باكستان، وكشمير، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا.