يوم المجازر: 70 شهيداً… وإعلان القطاع منطقة مجاعة

غزة ـ رام الله – «القدس العربي»: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة اليوم الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترامب في البيت الأبيض “هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليا. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة”. وشهدت الساعات الماضية تصعيدا إسرائيليا خطيرا في نوعية الهجمات الدامية على قطاع غزة، من خلال استهداف مراكز الإيواء، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال 24 ساعة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وأكثر من 70 شخصا منذ فجر أمس الأربعاء، حسب ما قالت مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”.

وأظهرت صور استهداف قوات الاحتلال مقهى ومطعم التايلندي في وسط غزة في مشاهد مرعبة.

وقالت ميسون الغول، 31 عامًا، شقيقة أحد الشهداء، لـ”القدس العربي” وهي تلوّح بصورة مغطاة بالدماء: “أخي ماجد كان يجلس هنا كل ليلة مع أصدقائه، يشربون شايًا من دون سكر. يتبادلون حكايات الحرب. لا يوجد شيء هنا يستحق القتل. لا توجد مقاومة، ولا أسلحة، ولا أسرار عسكرية. فقط شباب يحاولون أن يعيشوا”.

وفي المقابل، أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، تنفيذ كمين مركب أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف قوة راجلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إنسانيا، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قطاع غزة منطقة مجاعة، محملا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتعمّدة في غزة.

ويشكل هذا الإعلان تطورا مهما لناحية تبعاته القانونية، كما يؤكد خبير لـ “القدس العربي”، الذي يشير إلى إمكانية محاسبة القائمين على التجويع بتهم جرائم حرب.

على صعيد المفاوضات، تنشط في هذه الأوقات اتصالات يجريها وسطاء التهدئة، بهدف التوصل إلى حلول سريعة توقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتعيد الأمور إلى حالة التهدئة.

وأكد مصدر في أحد الفصائل الفلسطينية المطلعة على المفاوضات لـ”القدس العربي” وجود جهود وساطة جديدة تبذل في هذا الوقت، من خلال الوسيطين المصري والقطري، تخللتها اتصالات جديدة أجريت مع حركة “حماس” التي تفاوض باسم فصائل المقاومة الفلسطينية، جرى خلالها عرض المقترحات والأفكار الجديدة، بعد أن أبلغت “حماس” رفضها للخطة الإسرائيلية الخاصة بالتهدئة.

لكن المصدر قال لـ “القدس العربي” إن الصورة النهائية الخاصة بهذه الاتصالات “لم تكتمل بعد”، مشيرا إلى أنها تحمل كالعادة حلولا وسطية، وتشمل في بدايتها إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى، مع عودة إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، مشيرًا إلى أن الآلية التي يتحدث عنها الوسطاء لإدخال المساعدات بعيدة كل البعد عن الخطة الإسرائيلية التي كشف عنها أخيرًا، وتمكن المنظمات الإغاثية الدولية من تلك المساعدات وتوزيعها.