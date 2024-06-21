«يوم توحّش» إسرائيلي في غزة: شهداء في قصف منازل وخيام نازحين

غزة – «القدس العربي»: عاشت غزة، أمس الجمعة، “يوما وحشيا”، حيث سقط عشرات الشهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف خياما للنازحين ومنازل وعاملين في تشغيل الآبار.

وقال فضل نعيم، مدير المستشفى المعمداني في مدينة غزة، في بيان نشرته وزارة الصحة عبر منصة تليغرام: “يوم صعب ووحشي في مدينة غزة، حيث وصل إلى المستشفى حتى الآن ما يُقارب 30 شهيدًا” جراء هجمات إسرائيلية عدة.

وسقط 25 شهيدا و50 جريحا في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، إثر قصفه خيام نازحين فلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، عبر منصة إكس: “طواقمنا انتشلت 18 شهيدا و35 مصابا، جراء استهداف الاحتلال خياما للنازحين في منطقة المواصي غربي رفح”، ليعلن لاحقا عن ارتفاع الحصيلة.

وقال شهود عيان إن القصف نفذته دبابتان من نوع “ميركافا” بعد اعتلائهما تلة مقابلة لمنطقة الشاكوش.

وأضافوا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان على الفور وشرعت في نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات الميدانية.

وأوضحوا أن القصف تسبب في حرق خيام للنازحين، مع انتشار حالة من الخوف والهلع في صفوفهم

واستشهد كذلك 6 فلسطينيين جراء قصف جوي استهدف شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة. والشقتان تعودان لعائلتي مشتهى وأبو العطا، وتقعان خلف مدرسة دير اللاتين وسط مدينة غزة.

كما استشهد 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة، في قصف لمنزل في الحارة الملونة في حي الزيتون جنوب شرق غزة، وسقط عدد من الشهداء والمصابين في غارة استهدفت منزلًا لعائلة عاشور في شارع السكة في الحي ذاته، إضافة إلى استشهاد وإصابة عدد آخر في استهداف لمنزل عائلة بدر في شارع النزاز في حي الشجاعية (شرق) .

واستهدف جيش الاحتلال أيضا موقف مركبات يعود لبلدية غزة ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 5 من طواقم الطوارئ العاملين في تشغيل آبار المياه.

وعلى الصعيد الإنساني، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عددا من الأسر في جنوب قطاع غزة يتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة، بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لنائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وأوضح المكتب أن مئات آلاف النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي.