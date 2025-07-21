“يوم عمل النشيد”.. حملة مداهمات في برلين للاشتباه في نشر دعاية “إسلاموية”

برلين: شنت سلطات الأمن الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في 23 موقعًا بالعاصمة برلين، استهدفت عددًا من الأفراد للاشتباه في نشرهم دعاية إسلاموية.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام في برلين، اليوم الإثنين” إن الأمر يتعلق تحديدًا بدعاية إسلاموية تُنشر على الإنترنت.

وأضاف المتحدث أن سلطات التحقيق تسعى من خلال هذه المداهمات إلى لفت الانتباه إلى مخاطر نشر هذا النوع من خطاب الكراهية، الذي ازداد بسرعة بين الشباب، لا سيما في السنوات الأخيرة، حسب تعبيره.

وتحمل الحملة، التي ينفذها مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في ولاية برلين ومكتب الادعاء العام في برلين، اسم “يوم عمل النشيد”. و”النشيد” هو ترنيمة دينية في العقيدة الإسلامية. ووفقًا للمتحدث، كانت هذه عملية منسقة ضمن تحقيقات متعددة.

وذكرت صحيفة “برلينر مورغن بوست” الألمانية، في تقرير لها، أن الحملة شهدت أيضًا تنفيذ اعتقالات. ولم يؤكد مكتب الادعاء العام ذلك حتى الآن، كما لم تُعرف بعد المواقع التي تم تفتيشها تحديدًا.

(د ب أ)