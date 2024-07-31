يونايتد ودلتا تلغيان رحلاتهما إلى تل أبيب

واشنطن- “القدس العربي”: ألغت شركتا “يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” رحلاتهما إلى تل أبيب هذا الأسبوع بعد العملية الإرهابية الإسرائيلية في طهران، والتي أدت إلى استشهاد زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.

وقال متحدث باسم شركة يونايتد في بيان إن الشركة ستعلق جميع خدماتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، مشيرا إلى “أسباب أمنية” وراء القرار.

يبدأ تعليق الرحلات الجوية مساء الأربعاء، برحلة من مطار “نيوارك ليبرتي الدولي”. وقال المتحدث باسم الشركة إن الشركة تقدم عادة رحلتين يوميا من نيوارك إلى تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الشركة: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنتخذ القرارات بشأن استئناف الخدمة مع التركيز على سلامة عملائنا وأطقمنا”.

أعلنت شركة دلتا أنها ستعلق خدماتها حتى يوم الجمعة 2 أغسطس/آب، “بسبب الصراع المستمر في المنطقة”. وتم تعليق المبيعات للرحلات الأربع، اثنتان ذهابا وإيابا، التي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة.

كما أصدرت شركة دلتا إعفاءات سفر لأولئك الذين حجزوا رحلات جوية من أو إلى المطار الرئيسي في تل أبيب.

وجاء في البيان الصحفي: “تراقب دلتا باستمرار بيئة الأمن المتطورة وتقيم عملياتنا على أساس الإرشادات الأمنية وتقارير الاستخبارات وسوف نقوم بإبلاغ أي تحديثات حسب الحاجة”.