يونايتد يستفيد من حكم الفيديو المساعد ليتعادل 2-2 مع إيفرتون بعد انتفاضة

ليفربول: ساعد هدفان متأخران سجلهما برونو فرنانديز ومانويل أوغارتي مانشستر يونايتد على تعويض تأخره ليخطف نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه إيفرتون بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعدما حرم صاحب الضيافة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبدا أن موسم يونايتد البائس يسير من سيء إلى أسوأ بعدما تسبب الارتباك الدفاعي مرة أخرى في تسجيل المهاجم المتألق بيتو الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 19 قبل أن يجعل عبد الله دوكوري النتيجة 2-صفر بعد فوضى أخرى من الفريق الزائر بعد 14 دقيقة أخرى.

وتحسن أداء يونايتد بعد الاستراحة وعاد إلى المباراة من خلال القائد فرنانديز قبل أن يسجل أوغارتي هدف التعادل الرائع قبل عشر دقائق من النهاية ليكمل الانتفاضة.

وظن إيفرتون أنه حسم فوزا دراميا بعد حصوله على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار ليبقى يونايتد في المركز 15.

وقال روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد “أعتقد أنها كانت ركلة جزاء غير صحيحة. كان الأمر واضحا.

“لم نكن موجودين في الشوط الأول. كنا في حاجة للفوز بثلاث نقاط. الجانب الأكثر سوءا في الأداء أننا نفقد الكرة دون ضغط ولا نفعل ما يجب علينا فعله. كان يسهل اختراقنا”.

مويز في دائرة الضوء

وتركزت كل الأنظار على مدرب إيفرتون ديفيد مويز قبل انطلاق المباراة أمام ناديه السابق.

وبعد عودة المدرب المخضرم إلى مرسيسايد للمرة الثانية أشرف على صحوة للفريق قادته إلى الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

وتم تكليف مويز بمهمة لا يمكن أن يحسده عليها أي مدرب تتمثل في خلافة أليكس فيرغسون في 2013 في أولد ترافورد لكن لم يكتب له النجاح وقتها.

وخسر يونايتد ثماني مرات في آخر 12 مباراة سابقة بالدوري مما ضمن لإيفرتون أن يبدأ اليوم وهو أعلى من منافسه.

وسرعان ما كان أصحاب الأرض في طريقهم لتوسيع الفارق مع يونايتد في الترتيب إذ نجح بيتو في تسجيل هدف التقدم لإيفرتون، وهو هدفه الخامس في آخر أربع مباريات، بعد أن فشل يونايتد في تشتيت الكرة.

ولم يكن الدفاع في هدف إيفرتون الثاني أفضل حالا، إذ أخفق حارس المرمى أندريه أونانا في التصدي لتسديدة بيتو قبل أن يستغل دوكوري الفرصة.

لكن إيفرتون خفف ضغطه بعد الاستراحة، ونجح فرنانديز في تقليص الفارق بعد ركلة حرة رائعة. وكان أوغارتي دقيقا بنفس القدر ليدرك التعادل.

وبدا أن يونايتد أطلق النار على نفسه مرة أخرى في وقت متأخر من المباراة، بعدما بدا أن هاري مغواير ارتكب خطأ ضد آشلي يانغ في منطقة الجزاء.

لكن الحكم آندرو مادلي راجع الواقعة على الشاشة الجانبية قبل أن يلغي قرار ركلة الجزاء وسط إحباط أنصار إيفرتون.

(رويترز)