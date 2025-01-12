يونايتد يهزم أرسنال بركلات الترجيح ويتقدم في كأس الاتحاد

لندن: فاز مانشستر يونايتد حامل اللقب المنقوص على مضيفه أرسنال بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الأحد، وبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم.

ونجا توتنهام من فخ تاموورث للهواة حيث احتاج إلى شوطيين إضافيين ليسجل ثلاثة أهداف ويخرج فائزا بدوره من الدور الثالث.

وثأر يونايتد في عودته إلى ملعب الإمارات ستاديوم من خسارته أمام أرسنال 0-2 في كانون الأول/ديسمبر في الدوري، ليعيد التوهج إلى صفوفه بعد فترة شهدت تراجع نتائجه، ليأتي فوز رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد التعادل أمام ليفربول 2-2 في الدوري قبل أسبوع.

وتقدّم يونايتد عبر البرتغالي برونو فرنانديش الذي سدد كرة قوية في الزاوية البعيدة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 52، قبل أن يطرد الحكم بعد تسع دقائق مدافع “الشياطين الحمر” البرتغالي ديوغو دالوت إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية جراء خطأ على الإسباني ميكل ميرينو.

وأدرك المدافع البرازيلي غابريال ماغاليش التعادل لأرسنال بعد تسديدة انحرفت قليلا إثر اصطدامها بالهولندي ماتيس دي ليخت (63).

وأهدر أرسنال فرصة ذهبية للتقدم بعد خطأ من هاري ماغواير على الألماني كاي هافيرتس احتسب على إثره الحكم ركلة جزاء، فشل النروجي مارتن أوديغارد في ترجمتها إلى هدف التقدم بعدما تصدى لها الحارس التركي ألتاي بايندير (72).

وابتسمت ركلات الترجيح “للشياطين الحمر” حيث تألق الحارس بايندير مجددا بتصديه لركلة هافيرتس، بينما نجح لاعبو يونايتد في جميع ركلاتهم.

أثنى المدرب أموريم على الحارس بايندير قائلا “أمام توتنهام (خسر يونايتد 3-4 في كأس الرابطة في كانون الأول/ديسمبر)، أشار الجميع بأصابع الاتهام إليه، وأنا أفهم ذلك، لكنه كان بطلنا اليوم”.

(أ ف ب)