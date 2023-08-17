يونهاب: كوريا الشمالية تتأهب لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

سول: ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية تتأهب لاستفزاز يشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في توقيت عقد القمة الثلاثية بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الأسبوع الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن كوريا الجنوبية تعتقد أنه من المرجح أن تطلق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس في نهاية آب/ أغسطس الجاري أو أوائل أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد إجراء تحسينات على التكنولوجيا السابقة.

وقد تجري كوريا الشمالية تدريبات قد تشمل إطلاق صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية استراتيجية.

ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول التوجه إلى الولايات المتحدة الخميس لحضور قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حول سبل تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديد النووي من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تُعقد القمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند الجمعة، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث في قمة ثلاثية قائمة بذاتها، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

(د ب أ)