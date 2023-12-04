سياسة | عربي | فلسطين

“يونيسف”: القصف الإسرائيلي يتسبب بخسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

4 - ديسمبر - 2023

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غزة: قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” جيمس إلدر، إن “أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال”.

وأضاف إلدر، في منشور مساء الأحد على حساب المنظمة عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا: “أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال”.

وكتب المسؤول الأممي  “لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي”.

وكان إلدر قد وصف في مقابلة مع “سي إن إن”في وقت سابق أمس الأحد، حالة اليأس لدى الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات غزة، قائلًا: “هناك ذعر بين الناس… لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبًا”.

وقال إلدر في المقابلة: “يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة “أ” إلى النقطة “ب”. إنها مثل لعبة الشطرنج، إلا أنها تنتهي بموت الأطفال. إنها ليست لعبة بالنسبة لهم”.

وأضاف: “يجب على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الأمر. لقد وصلنا إلى 6 آلاف طفل قتلوا، وأكثر الآن. ليس هناك شك في أن بعض الأطفال الذين رأيتهم هذا الصباح، بسبب شدة جراحهم، فإنهم لن يتمكنوا من الصمود لباقي اليوم”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 8:33 ص

    هه وماذا تفعل يونسيف لانقاذ ما بقي من أطفال فلسطين قبل أن تمتد إليهم يد الإجرام الصهيوني الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🚀

    رد

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