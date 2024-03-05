يونيسف تحذر من “انفجار وفيات” لأطفال غزة جراء سوء التغذية- (تغريدة)

جنيف: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الثلاثاء، من “انفجار وشيك” في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع “أعلى بثلاث مرات” من المسجلة في الجنوب.

وقال متحدث يونيسف جيمس إلدر، في مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: “نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع”.

وأضاف: “سنرى انفجارا وشيكا في وفيات الأطفال، إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة” في قطاع غزة.

وأوضح أن “معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح” جنوبا.

وبخصوص القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، قال متحدث اليونيسيف إن “وصول قدر ضئيل من المساعدات، قد يحدث فرقا في إنقاذ الأرواح”.

“نحن بحاجة إلى نقاط دخول متعددة يمكن الاعتماد عليها لتسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة؛ وضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء #غزة” – أديل خُضُر للمزيد:

https://t.co/evoDFKlugu pic.twitter.com/u2g9GcAhX5 — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 5, 2024

وأوضح أنه “بالإضافة إلى الجوع، هناك خطر متزايد من انتشار الأمراض المعدية، حيث أصيب تسعة من كل 10 أطفال دون سن الخامسة – حوالي 220 ألفا – بالمرض خلال الأسابيع الماضية”.

وفي السياق، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، إن “المدنيين، وخاصة الأطفال والعاملين في مجال الصحة بقطاع غزة، يحتاجون إلى مساعدة فورية”.

وحذر غيبريسوس، في منشور بمنصة “إكس”، من “مستويات حادة من سوء التغذية وأطفال يموتون جوعا” بشمال غزة.

وجراء الحرب وقيود الاحتلال الإسرائيلي، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)