“يونيسف” تطالب بإنهاء الهجمات ضد الأطفال والبنية التحتية بالسودان

اسطنبول: طالب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان شيلدون يت بإنهاء العنف ضد الأطفال والهجمات على البنية التحتية في البلاد.

جاء ذلك في معرض تعليقه على مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين أثناء لعبهم كرة القدم إثر سقوط قذيفة على مكان صديق للأطفال تابع للمنظمة في قرية الحتانة بولاية الخرطوم وسط السودان.

وقال المسؤول الأممي، في بيان نشره مساء السبت: “سقطت قذيفة على مكان صديق للأطفال تابع لليونيسف في الحتانة بالخرطوم بوقت مبكر من السبت، ما أدى إلى مقتل طفلين، وإصابة 8 آخرين على الأقل، أثناء لعبهم كرة القدم”.

وأضاف أن “هذا الهجوم يؤكد على العنف المستمر ضد الأطفال في الحرب، التي أودت بالفعل بحياة آلاف الشباب وحطمتها”.

واختتم بالقول: “يجب أن ينتهي العنف ضد أطفال السودان، والهجمات على البنية التحتية الحيوية”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألف و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.

(الأناضول)