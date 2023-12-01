يونيسف: قصف غزة لن يتسبب إلا بإبادة جماعية

جنيف: شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الجمعة، على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرة أن مزيدا من القصف لن يتسبب إلا بـ”إبادة جماعية”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها متحدث المنظمة جيمس إلدر، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بعد فترة قضاها في قطاع غزة.

ووصل إلدر قطاع غزة قبيل سريان الهدنة المؤقتة، وأكد في تصريحات سابقة أنه وجد الوضع هناك أسوأ مما كان يتخيله.

وقال بهذا الخصوص: “الدمار والصدمة والضغط على وجوه الناس” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب فتاكة قطعت خلالها إسرائيل كافة إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)