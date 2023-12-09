“يونيسف”: قطاع غزة بات “أخطر مكان” في العالم على الأطفال

إسطنبول: اعتبرت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة “يونيسف” الأممية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السبت، أن “قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال”.

وقالت خضر، في بيان نشره موقع المنظمة الأممية الإلكتروني: “قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال بعدما أجبر حوالي مليون طفل على النزوح قسراً من منازلهم”.

وأضافت أن “التقارير تفيد بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون يومياً. أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها”.

وتابعت: “لقد ظلت اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع. يصف فريقنا الموجود على الأرض لقاءه بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم”.

(الأناضول)