يونيسف: لا يجب حرمان أي طفل من الخدمات الأساسية والمساعدات- (تدوينة)

جنيف: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الاثنين، “لا يجب حرمان أي طفل من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”.

وقالت “يونيسف”، في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس، إن “التكلفة التي يتحملها أطفال غزة نتيجة العنف سوف تمتد لأجيال قادمة”.

وشددت أن “حتى الحروب لها قواعد، ولا يجب حرمان أي طفل من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”.

واختتمت بالقول إن “الحل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار”.

حتى الحروب لها قواعد. لا يجب حرمان أي طفل من الخدمات الأساسية، ولا يجب منع المساعدات الإنسانية من الوصول إليه. إن التكلفة التي يتحملها الأطفال ومجتمعاتهم في #غزة نتيجة لهذا العنف سوف تمتد لأجيال قادمة. الحل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار. pic.twitter.com/gmn0AN2bDy — UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 11, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، توفي طفلان فلسطينيان بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية في شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة ضحايا الجوع في القطاع إلى 27 في أول أيام شهر رمضان.

وقال سامر لبد، طبيب الاطفال في وحدة العناية المكثفة بمستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا (شمال)، إنه “في أول أيام شهر رمضان توفي طفلان نتيجة سوء التغذية بالمستشفى”.

وأضاف الطبيب لبد، في تصريح صحافي، أن “هذا الحدث جاء نتيجة لتعنت ومنع الاحتلال دخول المواد الغذائية والمعدات الطبية لشمال القطاع”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)