يونيسف: 2023 أحد أصعب الأعوام على الأطفال في العالم- (صور)

جنيف: قال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن 2023 كان “واحدا من أصعب الأعوام” بالنسبة للأطفال في جميع أنحاء العالم.

وأفاد شيبان في تصريحات صحافية، أن نقص الأموال المخصصة للجهات الإنسانية يعد أحد العوامل التي تجعل عام 2023 “من أصعب الأعوام”، لافتا أن ذلك يضر بالأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة.

وأضاف: “أعتقد أن 2023 كان أصعب عام بالنسبة للأطفال في أنحاء العالم. أحد الأشياء التي صدمتني بقوة هو العنف المروع وغير المسبوق الذي شاهدناه في غزة”.

وأكد شيبان أن أكثر من 40 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة هم من الأطفال.

ولفت إلى أن حجم الصراعات في غزة طغى على غيرها، في إشارة إلى الصراعات في السودان التي وصفها بالـ”منسية”.

وأوضح أن السودان يشهد “أعمال عنف تستهدف المجتمعات”، لافتا إلى الأطفال والأسر الذين “أجبروا” على عبور الحدود التشادية.

“لا يمكن إنجاز عمل أكثر بأموال أقل”

وذكر شيبان أنه تم تمويل حوالي 50 في المئة من طلب ميزانية الأطفال لعام 2023، وأن طلباتهم لعام 2024 تم تخفيضها بنسبة 16 في المئة.

وشدد على ضرورة زيادة الموارد لتقديم المساعدات للأطفال، مضيفا بالقول: “لا يمكن إنجاز عمل أكثر بأموال أقل”.

يذكر أن اليونيسف وجهت نداء تمويل طارئ بقيمة 10.3 مليارات دولار لدعم البرامج الأساسية الموجهة لأكثر من 110 ملايين طفل في 155 دولة ومنطقة عام 2023.

أهداف اليونيسف لعام 2024

ولعام 2024 طلبت اليونيسف ميزانية تمويل طارئ بقيمة 9.3 مليارات دولار من أجل حوالي 94 مليون طفل في 155 دولة.

وحددت المنظمة الأموال ذات الأولوية في طلب الميزانية بمبلغ 1.44 مليار دولار لأفغانستان، و860 مليون دولار للاجئين السوريين وغيرهم من السكان الضعفاء، و840 مليون دولار للسودان، و804 ملايين دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و580 مليون دولار لأوكرانيا وأزمة المهاجرين.

(الأناضول)