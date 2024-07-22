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يونيسف: 250 بالمئة زيادة في عدد الشهداء من أطفال الضفة منذ 7 أكتوبر

22 - يوليو - 2024

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رام الله: رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، في تقرير، الاثنين، زيادة بنسبة 250 بالمئة في عدد الأطفال الفلسطينيين الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن “143 طفلا قتلوا في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل تصاعدا بحوالي 250 بالمئة مقارنة مع الأشهر التسعة التي سبقت ذلك (أكتوبر 2023)”.

أوضحت أن الشهور التسعة الأولى من عام 2023، شهدت استشهاد  “41 طفلا فلسطينيا” فقط.

وفي السياق، أشارت المنظمة الأممية إلى أن “أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بذخائر حية” خلال الفترة التي تبعت أكتوبر 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع اندلاع الحرب في قطاع غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 22, 2024 الساعة 11:36 ص

    إنها حرب إبادة حقيقية تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الصهيونية الصليبية الأمريكية القذرة على شعب فلسطين منذ 1948 فحاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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