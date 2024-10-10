يونيسف: 370 مليون فتاة تعرضن للاغتصاب في العالم قبل سن 18 عاما

نيويورك: ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الخميس، أن أكثر من 370 مليون فتاة وشابة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء العالم قبل بلوغ سن 18 عاما.

جاءت هذه الأرقام مع نشر المنظمة أول تقرير عالمي حول العنف الجنسي ضد الأطفال، وذلك قبيل اليوم الدولي للفتاة الذي يحل يوم الجمعة.

وتشير البيانات إلى أن واحدة من كل ثماني فتيات تتأثر بهذا النوع من العنف. وإذا تم تضمين أشكال أخرى من العنف الجنسي “غير المباشر” مثل العنف عبر الإنترنت أو العنف اللفظي، فإن عدد الفتيات والشابات المتأثرات في جميع أنحاء العالم يرتفع إلى 650 مليونا، أي واحدة من كل خمس فتيات، حسبما ذكرت اليونيسف.

وتزداد الأوضاع سوءا بالنسبة للفتيات في البيئات الهشة، مثل أولئك اللواتي يعيشن في مؤسسات ضعيفة أو تحت حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو العديد من اللاجئات الفارات من العنف وعدم الأمن. وفي هذه الحالات، ترتفع نسبة انتشار الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مرحلة الطفولة إلى ما يزيد قليلا عن 25%.

وقال التقرير إن العنف الجنسي ضد الأطفال منتشر في جميع الحدود الجغرافية والثقافية والاقتصادية. وتعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة التي تضم أكبر عدد من الضحايا، حيث يبلغ عدد الفتيات والنساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي 79 مليون (22%)، تليها شرق وجنوب شرق آسيا بـ75 مليون (8%)، ووسط وجنوب آسيا بـ73 مليون (9%)، وأوروبا وأمريكا الشمالية بـ68 مليون (14%).

(د ب أ)