“يونيسيف”: الماء نفد من غزة ومجبرون لاستخدام المياه “القذرة”- (تدوينة)

غزة: أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” بأن “الماء قد نفد من الأطفال والأسر في قطاع غزة. وهم الآن مجبرون على استخدام المياه “القذرة” من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

وقالت المنظمة في منشور على منصة إكس مساء الاثنين “نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في غزة”.

Children and families in Gaza have practically run out of water.

They are now forced to use dirty water from wells, increasing risks of waterborne diseases.

We need an immediate humanitarian pause to ensure unhindered and safe access to children and families in Gaza. pic.twitter.com/GtVbCPdJQP

