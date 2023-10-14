«يونيسيف»: مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين خلال أسبوع

أعلن مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» مقتل 500 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في 7 تشرين الأول/اكتوبر الجاري.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس إن «عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 500 طفل، بينما أصيب 1600 بجراح» مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة فإن عدد القتلى وصل مساء الجمعة إلى 1900 فلسطينيا بينهم 614 طفلا و370 امرأة، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696.

وأضاف المسؤول أن الوضع في قطاع غزة «صعب جدا» وأنه سيكون «كارثيا» إذا استمر على ما هو عليه حيث سينجم عنه كارثة إنسانية، في ظل العنف المتواصل منذ أيام.

وأكد عويس أن التأثير على العائلات والأطفال لا يتمثل فقط في الوفيات والإصابات، وإنما أيضا في «التأثير النفسي» وتأثرهم بانقطاع الإمدادات، في ظل منع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة، وقطع المياه والكهرباء.

وقال عويس إن «خطر تعرض الأطفال للأمراض يزداد بشدة» بسبب تضرر شبكات المياه والصرف الصحي.