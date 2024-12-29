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يونيفيل: القوات الإسرائيلية أبلغتنا أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط قرية الطيبة اللبنانية

29 - ديسمبر - 2024

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بيروت: أفادت نائبة مدير المكتب الإعلامي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل بأن القوات الإسرائيلية أبلغتهم أن سلامة جنود حفظ السلام لا يمكن ضمانها في محيط قرية الطيبة بجنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم الأحد عن أرديل  قولها إن “قوات الدفاع الإسرائيلية أبلغت قوات اليونيفيل أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدوريات تجنب هذه المنطقة”.

وأكدت أرديل أن “سلامة جنود حفظ السلام تشكل أولوية قصوى ولن نقوم بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري”.

كما ذكرت القوات الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتخرق إسرائيل الاتفاق منذ سريانه بشكل يومي.

( د ب أ )

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 2:28 م

    هه عصابة تل أبيب يا حبيب تفعل ما يحلو لها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بفضل الدعم اللا محدود من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي حقيقة مكشوفة ومفضوحة ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒💣🚀

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