يونيفيل تعرب عن “قلق بالغ” بعد هجمات على الجيش اللبناني نُسبت لإسرائيل- (بيان)

بيروت: أعربت قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الاثنين عن “قلق بالغ” إزاء هجمات تعرض لها الجيش اللبناني ونسبها إلى اسرائيل، غداة استشهاد جندي بغارة اسرائيلية على مركز عسكري في جنوب لبنان.

وقالت يونيفيل في بيان إنها تشعر “بقلق بالغ إزاء الضربات العديدة التي تعرضت لها القوات المسلحة اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية”، مضيفة أن “القوات المسلحة اللبنانية” أفادت “عن سلسلة من الضربات الإسرائيلية” أسفرت عن “مقتل 45 جندياً”، قضى 19 منهم أثناء تأدية الواجب، وفقا للجيش.

تصريح صحفي: تشعر اليونيفيل بقلق بالغ إزاء الضربات العديدة التي تعرضت لها القوات المسلحة اللبنانية داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلانها عدم مشاركتها في الأعمال العدائية الجارية بين حزب الله وإسرائيل. https://t.co/MZyAdhxbRZ — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) November 25, 2024

(أ ف ب)