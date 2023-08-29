يونيليفر تنجو من دعوى قضائية بعد قرار منع بيع المثلجات في الأراضي الفلسطينية

نيويورك: رفضت قاضية اتحادية في مانهاتن دعوى قضائية أقامها صندوق للمعاشات ضد شركة يونيليفر اتهمها فيها بخداع مستثمرين أمريكيين بعدما قررت الشركة عدم الكشف عن قرار اتخذته وحدة تابعة لها بوقف بيع المثلجات في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

ورفع صندوق للمعاشات في ولاية ميشيغان الأمريكية الدعوى القضائية في يونيو/ حزيران 2022، مطالبا بتعويض بسبب انخفاض أسهمه في يونيليفر بعد أن أعلنت وحدة (بن اند جيريز) التابعة للشركة في يوليو/ تموز 2021 وقف بيع المثلجات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وأجزاء من القدس الشرقية.

وحكمت القاضية لورنا سكوفيلد اليوم الثلاثاء بأن شركة يونيليفر لم تكن ملزمة بالكشف عن وقف بيع المثلجات عندما قرر مجلس إدارة شركة (بن آند جيريز) ذلك في عام 2020.

ولم يرد المحامي الذي يمثل صندوق المعاشات ولا المتحدث باسم شركة يونيليفر حتى الآن على طلبات للتعليق.

واتهمت بعض الجماعات اليهودية شركة (بن آند جيريز)، التي تأسست عام 1978 وتصف نفسها بأنها تراعي الأبعاد الاجتماعية، بمعاداة السامية.

وقالت الشركة في يوليو/ تموز 2021 إن بيع المثلجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يتعارض مع قيمنا”.

وترى معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية غير قانونية.

(رويترز)