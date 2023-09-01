يونيون برلين يضم بونوتشي من يوفنتوس

برلين: أعلن نادي يونيون برلين الألماني، اليوم الجمعة، أنه تعاقد مع المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس الإيطالي.

وتعد هذه هي ثالث صفقة كبيرة ليونيون برلين هذا الموسم، بعد أن تعاقد مع لاعب خط الوسط روبين غوسينس والمهاجم كيفن فولاند، حيث يستعد الفريق لأول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر رونرت مدير الكرة بنادي يونيون برلين: “بضم ليوناردو، نكون قد تعاقدنا مع لاعب يحظى بالكثير من الخبرة. نثق في أنه سيعزز إمكانياتنا في الدفاع عبر عقليته ومرونته، وسيرتقي بنا إلى مستويات جديدة”.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن بونوتشي وقع عقدا لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال بونوتشي: “هو شيء خاص بالنسبة لي أن ألعب بالخارج للمرة الأولى في مسيرتي. مع يونيون، ستكون لدي الفرصة في مواصلة اللعب على أعلى مستوى ودعم الفريق في طريق المنافسة في ثلاث مسابقات مهمة من خلال خبرتي”.

وتوج بونوتشي مع يوفنتوس بثمانية ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا.

ولعب بونوتشي لفترة قصيرة مع ميلان بين عامي 2017 و2018 قبل أن يعود إلى يوفنتوس.

وتوج بونوتشي مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2021 .

(د ب أ)