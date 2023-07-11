يونيون برلين يضم مهاجم تشيلسي بعقد إعارة 

برلين: أعلن نادي يونيون برلين الألماني، اليوم الثلاثاء أنه ضم المهاجم ديفيد داترو فوفانا من تشيلسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية في بلاده كوت ديفوار قبل الانتقال إلى مولده النرويجي عام 2021، وقد ساعد الفريق في التتويج بلقب كأس النرويج للمرة الأولى.

وبعدها بعامين، انتقل فوفانا إلى تشيلسي وشارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال فوفانا تعليقا على انضمامه إلى يونيون برلين: “يونيون تطور بشكل كبير في الأعوام الأخيرة وهو ما يمنحني حماسا شديدا لأكون جزءا من هذا الفريق في الموسم المقبل”.

وأضاف: “النادي بذل جهدا كبيرا ولفترة طويلة من أجلي، والآن أود أن أرد له ذلك عبر تقديم عروض جيدة”.

وقال أوليفر رونرت، المدير الإداري لنادي يونيون برلين: “سرعة ديفيد وقدراته الهجومية المرنة مهمة للغاية بالنسبة لنا. كنا نريد هدافا آخر يعزز أداءنا الهجومي”.

وأنهى يونيون برلين الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

ويستهل يونيون برلين مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بلقاء ماينز أحد يومي 19 و20 آب/ أغسطس.

(د ب أ)