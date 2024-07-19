(يويفا) يجري تحقيقا في سلوكيات موراتا ورودري أثناء الاحتفال بلقب أمم أوروبا

مدريد: يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا مع ثنائي المنتخب الإسباني ألفارو موراتا ورودري، وذلك بسبب سلوكهما أثناء احتفالات المنتخب الإسباني بالفوز بلقب كأس أمم أوروبا 2022، يوم الاثنين الماضي.

وذكر (يويفا) أنه سيتم تعيين مفتش للانضباط والأخلاق للتحقيق في الواقعة، التي جرت حينما تم الاحتفال بكأس البطولة في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الاثنين الماضي.

وحاول موراتا، قائد المنتخب الإسباني السخرية من جمال موسيالا، لاعب المنتخب الألماني، فيما ردد رودري، أفضل لاعب في البطولة ولاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، عبارة “جبل طارق إسباني” مع انضمام الجماهير وزملائه له.

وفاز المنتخب الإسباني على نظيره الإنكليزي في نهائي البطولة في العاصمة الألمانية برلين، وتمتلك بريطانيا، جزء من منطقة جبل طارق وهي الواقعة في الجزء الجنوبي في إسبانيا، وسعت إسبانيا لعودتها إليها كثيرا.

وتقدم اتحاد جبل طارق بشكوى ليويفا جاء فيها : “اتحاد جبل طارق لاحظ الطبيعة المهينة للاحتفالات بفوز منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا 2024”.

وأضاف: “لا مكان في كرة القدم لمثل تلك السلوكيات”.

(د ب أ)