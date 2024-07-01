“يويفا” يحقق في احتفال بلينغهام بهدفه في مرمى سلوفاكيا

لندن: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تحقيق في إشارة قام بها جود بلينغهام، لاعب وسط المنتخب الإنكليزي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة التي فاز فيها فريقه على سلوفاكيا 2 1/، أمس الأحد، في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نجم ريال مدريد أشار بتجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا بعد هدفه الذي نجح من خلاله في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنكليزي في الدقائق الأخيرة في دور الستة عشر في جلسنكرشن.

وأصدر (يويفا) بيانا، اليوم الاثنين جاء فيه : “ستجري لجنة الأخلاق والانضباط تحقيقا بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي جود بلينغهام، بعد حدوث ذلك خلال مباراة”.

وأضاف: “سيتم الإعلان عن أي معلومات بخصوص هذا الأمر في حينه”.

وكان بلينغهام نشر عبر حسابه على منصة “إكس” عن تلك الإشارة بعد المباراة قائلا: “إنها مزحة داخلية مع بعض الأصدقاء المقربين الذين حضروا المباراة، لا شيء سوى الاحترام للمنتخب السلوفاكي الذي خاض المباراة بقوة”.

(د ب أ)