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“يويفا” يختار هدف أكتورك أوغلو “الأفضل” بدوري أبطال أوروبا والأخير يهدي الفوز لأطفال فلسطين- (تغريدة)

1 - ديسمبر - 2023

اللاعب الدولي كريم أكتورك أوغلو

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إسطنبول: اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هدف الدولي التركي كريم أكتورك أوغلو لاعب غالاطة سراي الذي سجله في مرمى مانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ليكون “هدف الأسبوع”.

وفي منشور له على حسابه الشخصي على منصة إنستغرام، أهدى لاعب نادي “غلطة سراي” كريم أكتورك أوغلو الهدف الذي سجله لأطفال فلسطين مبينا أنه “يستلهم الشجاعة منهم”.

ونشر “يويفا” عبر حسابه على “إكس” الجمعة، مقطع فيديو للهدف الذي سجله اللاعب التركي الخميس، ومهد لتعادل فريقه في اللقاء بثلاثة أهداف، معلقا عليه: “هدف الأسبوع”، حيث احتل المركز الأول بين الأهداف الأربعة المرشحة.

واختار “يويفا” هدفين من مباراة غلطة سراي ومانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ضمن منافسات المجموعة الأولى، من الأهداف الأربعة المرشحة الذين حددهم لهدف الأسبوع.

وجرى اختيار هدف البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في مرمى غالاطة سراي، ثاني أفضل هدف في الأسبوع.

واختير هدف البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد في مرمى نابولي ثالث أفضل هدف، بينما كان هدف النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال في مرمى لينس هو رابع أفضل هدف في الأسبوع.

(الأناضول)

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