“يويفا” يعلن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

نيون- سويسرا: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا)، الاثنين، عن النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا انطلاقا من الموسم المقبل والذي سيختلف كليا عن النظام المعمول به حاليا.



ونشر الاتحاد الأوروبي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يوضح من خلاله النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.



ووفقا للتعديل الجديد، تبدأ بطولة دوري أبطال أوروبا من نظام دوري بمشاركة 36 فريقا بدلا من دور المجموعات القديم بمشاركة 32 فريقا.



وسيخوض كل فريق 8 مباريات 4 منها على أرضه و4 خارجها، وسيواجه كل فريق فريقين من كل تصنيف من الأول للرابع.



وتتأهل الأندية أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن مباشرة لدور الـ16، فيما تلتقي الأندية من التاسع إلى الـ24 في مواجهات مباشرة بنظام خروج المغلوب لتحديد بقية أطراف دور الـ16، فيما تستبعد الأندية من المركز الـ25 وحتى الـ36 من كل البطولات.



وبالوصول لدور الـ16 تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية بنفس نظامها القديم على مباراتين ذهاب وإياب حتى الوصول للمباراة النهائية والتي تكون من جولة واحدة وعلى ملعب محايد.



وسيطبق هذا النظام الجديد في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بينما تختلف بطولة دوري المؤتمر في الدور الأول فقط إذ سيخوض كل فريق 6 مواجهات بدلا من 8 في بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

(الأناضول)