رياضة | كرة قدم عالمية

“يويفا” يفسر سبب إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس أمم أوروبا

11 - يوليو - 2024

حجم الخط
1

برلين: يستعد منتخبا إنكلترا وإسبانيا للمباراة النهائية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) على الاستاد الأولمبي في برلين يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي عادت فيه بعثتا هولندا وفرنسا مباشرة إلى الديار بعد الخسارة في المربع الذهبي.

وعلى عكس كأس العالم لا توجد مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الأوروبية، ولن يكون هناك استثناء في هذه النسخة الجارية في ألمانيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباراة تحديد المركز الثالث ألغيت كجزء من التغيير في شكل البطولة بين عامي 1980 و1984.

وذكر يويفا اليوم الخميس: “المباراة لا يتم اعتبارها جاذبة، ولم تكن جزءا من اليورو منذ ذلك الحين، لا يوجد أي مخطط لإعادة دمج مثل هذه المباراة”.

وفي يورو 1980 فازت تشيكوسلوفاكيا على إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية في آخر مباراة لتحديد المركز الثالث بالبطولة القارية، في الوقت الذي فازت ألمانيا باللقب آنذاك.

وفازت كرواتيا بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 في الوقت الذي حصد فيه منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في مونديال روسيا 2018.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول بنور محمد:
    يوليو 12, 2024 الساعة 11:49 ص

    المركز الثالث ليس له أي معنى مادام لأول هو تلفظ بالكأس

    رد

أخبار ذات صلة

منتخب البرتغال يستعد بثقة لمواجهة ألمانيا وسط ضغوط على مدربه مارتينيز
24 - مارس - 2025
ألمانيا تهدر تقدمها بثلاثة أهداف لكنها تتخطى إيطاليا وتبلغ قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية
23 - مارس - 2025
لوكاكو يقود بلجيكا لقهر أوكرانيا والبقاء في المستوى الأول بدوري أمم أوروبا
23 - مارس - 2025
هدف زوبيمندي يمنح إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية
12 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية