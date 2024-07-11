“يويفا” يفسر سبب إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس أمم أوروبا

برلين: يستعد منتخبا إنكلترا وإسبانيا للمباراة النهائية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) على الاستاد الأولمبي في برلين يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي عادت فيه بعثتا هولندا وفرنسا مباشرة إلى الديار بعد الخسارة في المربع الذهبي.

وعلى عكس كأس العالم لا توجد مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة الأوروبية، ولن يكون هناك استثناء في هذه النسخة الجارية في ألمانيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباراة تحديد المركز الثالث ألغيت كجزء من التغيير في شكل البطولة بين عامي 1980 و1984.

وذكر يويفا اليوم الخميس: “المباراة لا يتم اعتبارها جاذبة، ولم تكن جزءا من اليورو منذ ذلك الحين، لا يوجد أي مخطط لإعادة دمج مثل هذه المباراة”.

وفي يورو 1980 فازت تشيكوسلوفاكيا على إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية في آخر مباراة لتحديد المركز الثالث بالبطولة القارية، في الوقت الذي فازت ألمانيا باللقب آنذاك.

وفازت كرواتيا بالمركز الثالث في مونديال قطر 2022 في الوقت الذي حصد فيه منتخب بلجيكا الميدالية البرونزية في مونديال روسيا 2018.

(د ب أ)