“يويفا” يقرر تغريم مبابي وروديجر

نيون- سويسرا: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، اليوم الجمعة، تغريم ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وأنطونيو روديجر، ولكنهما أفلتا من الإيقاف عن مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بسبب احتفالاتهما “غير اللائقة” بعد المباراة في الجولة السابقة.

وذكر يويفا أن مبابي وروديجر حصلا على عقوبة الإيقاف لمباراة “لانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق” ولكن هذا الإيقاف سيكون موقوف النفاذ لمدة عام.

ويلتقي الريال مع أرسنال يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية.

وتم توجيه التهم بعد احتفال ثنائي الريال بالفوز بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بتاريخ 12 مارس/آذار الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كيليان مبابي وهو يمسك بعضوه التناسلي على أرض الملعب.

وذكر يويفا أن روديجر تم تغريمه 40 ألف يورو ومبابي 30 ألف يورو. كما تم تغريم لاعب ثالث في ريال مدريد هو داني سيبايوس بـ20 ألف يورو بدون إيقاف.

وذكر يويفا أنه لا يوجد أي تهم لفينيسيوس جونيور، الذي كان يخضع للتحقيق أيضا.

تم فرض نفس العقوبة الوقائية على جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بعد حادثة مشابهة مع إنجلترا في بطولة أوروبا 2024. كما تم تغريمه بمبلغ 30 ألف يورو (33 ألف دولار) بسبب إشارة وهو يمسك عضوه التناسلي بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد سلوفاكيا.

كان بيلينغهام لا يزال تحت فترة الاختبار التي تستمر لمدة عام، خلال مباراة أتلتيكو حيث سجل هو، ومبابي، وروديجر جميعهم ركلاتهم في ركلات الترجيح.

وفاز أتلتيكو في مباراة الإياب بهدف نظيف ليتعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 2 قبل أن يلعبا ركلات الترجيح التي فاز بها الريال.

(أ ب)