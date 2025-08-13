(يويفا) ينشر لافتة لدعم الأطفال في مناطق الحروب قبل كأس السوبر الأوروبي

أوديني- إيطاليا: نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لافتة كتب عليها “أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين” قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي، اليوم الأربعاء.

وتم وضع اللافتة أمام الفريقين قبل انطلاق المباراة على ملعب (فريولي) في مدينة أوديني الإيطالية.

وكتب يويفا في منشور على تطبيق (إكس) للتواصل الاجتماعي “الرسالة واضحة وجلية. لافتة. نداء”.

ويأتي هذا بعد يوم من إعلان مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال عن أحدث مبادراتها لمساعدة الأطفال المتضررين من الحرب في أنحاء مختلفة من العالم، وهي شراكة مع منظمة أطباء العالم، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر يويفا في بيان صحافي أمس الثلاثاء: “إنها جمعيات خيرية تقدم مساعدات إنسانية حيوية لأطفال غزة”.

وقام يويفا بدعم مشاريع تتعلق بالأطفال المتضررين في مناطق النزاع في أفغانستان، ولبنان، والسودان، وسوريا، واليمن، وأوكرانيا.

(أ ب)