يويفا ينعى “بيليه فلسطين” الذي قتلته إسرائيل

إسطنبول: نعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفه بـ”بيليه فلسطين”.
وقال حساب “يويفا” الرسمي على منصة “إكس”، مساء الجمعة: “وداعًا سليمان العبيد، بيليه فلسطين”.
واعتبر الحساب العبيد “موهبة منحت الأمل لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.
Farewell to Suleiman al-Obeid, the ‘Palestinian Pelé’.
A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo
— UEFA (@UEFA) August 8, 2025
وقتل الجيش الإسرائيلي سليمان العبيد (41 عامًا)، الأربعاء الماضي، إثر استهدافه منتظري مساعدات جنوبي غزة.
وكان العبيد لاعبًا بارزًا في المنتخب الفلسطيني، وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجّل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصّية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.
ومثّل اللاعب الراحل أندية خدمات الشاطئ، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، ومركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي، وسجّل أكثر من 100 هدف خلال مشواره، ما جعله أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.
ونال العبيد لقب “بيليه الفلسطيني” تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.
(الأناضول)
ربما قتله الاسرائيلي بسلاحه و لكن، من كان شريك بقتله و تهجيره و ظلمه هم، اخوة يوسف من الحكام العرب.
و الله اسرائيل أهون من بيت العنكبوت و برهن على ذلك اولادنا و اهلنا في غزه.
لا نطلب شيء من المطبعين و العملاء، فالضرب بالميت ….
و لكن اين محور المقاولة و النصب و الاحتيال!؟
من اول ١٢ يوم هربوا إلى حمص و النجف و طهران؟
ايران اللتي دمرت نصف الوطن العربي اين هي جيوشها اللتي قالت انها ستنهي اسرائيل خلال ساعات؟