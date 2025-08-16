“يويفا” يوجّه اتهامات لناديين إسرائيلي وبولندي بسبب لافتات سياسية

أعلام فلسطين في المدرجات أثناء مباراة فيورنتينا ضد مكابي حيفا. ملعب أرتيميو فرانكي، فلورنسا، إيطاليا. 14 مارس 2024. رويترز

نيون: فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقًا تأديبيًا، الجمعة، بعد أن رفع مشجعو نادٍ إسرائيلي لافتة استهدفت بولندا، الأمر الذي قوبل بانتقادات من الرئيس البولندي ودبلوماسيين من إسرائيل.

وأظهرت جماهير مكابي حيفا لافتة كتب عليها باللغة الإنكليزية “قتلة منذ عام 1939″، خلال مباراة ضمن دوري المؤتمر الأوروبي أمام فريق راكوف البولندي، الخميس. وسرعان ما أدان الرئيس البولندي وسفارة إسرائيل هذه اللافتة.

أظهرت جماهير بولندا لافتة تقول إن إسرائيل تقتل الناس والعالم في حالة صمت

ولعب مكابي حيفا وراكوف المباراة على أرض محايدة، في المجر، بدلًا من إسرائيل لأسباب أمنية، وذلك بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي أقيمت في بولندا. وهناك أظهرت جماهير بولندا لافتة تقول إن إسرائيل تقتل الناس والعالم في حالة صمت.

وذكر “يويفا”، الجمعة، أن الناديين وُجهت إليهما تهمة “تمرير رسالة غير مناسبة لحدث رياضي”، في قضية ستنظر فيها لجنته التأديبية.

ولم يتم تحديد جدول زمني لفرض العقوبات، التي قد تشمل الغرامات، أو إغلاق جزء من المدرجات في المباراة المقبلة.

وكان راكوف قد فاز 2/صفر، الخميس، وأطاح بمكابي حيفا بنتيجة إجمالية 2/1.

A big thank you to Raków for eliminating these Zionist scumbags. Football fans around the world demand that @UEFA issue a statement regarding this disgraceful act by Maccabi Haifa supporters. This is common behaviour by Zionists🥱 pic.twitter.com/5KlvSU6OqB — Persian Culer (@Persian_Culer) August 14, 2025

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، أنها تحدثت مع سفير إسرائيل في البلاد يعقوب فينكلشتاين.

وذكرت الوزارة البولندية: “أعرب عن بالغ استيائه من المحتوى الفاضح للافتة التي رفعها المشجعون الإسرائيليون، وشكرته السفارة على الإدانة الصارمة”.

ومن المقرر أن يقوم السفير البولندي في إسرائيل بمناقشة الواقعة مع الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لما ذكرته الوزارة.

ولا يسمح “يويفا” بأي رسائل سياسية صريحة من قبل الجماهير أو الأندية في الملاعب خلال مباريات المسابقات الأوروبية التي ينظمها، لكنه تعرض هو نفسه لانتقادات، هذا الأسبوع.

يوم الأربعاء، نشر “يويفا” رسالة “أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين” على أرضية الملعب قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي جمعت بين حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان وبطل الدوري الأوروبي توتنهام، والتي أقيمت في مدينة أوديني بإيطاليا.

وذكر “يويفا” أن هذا كان جزءًا من حملة مع منظمته الخيرية التي تنفذ مشاريع لمساعدة الأطفال المتضررين من النزاعات أيضًا في أفغانستان ولبنان والسودان وسوريا واليمن وأوكرانيا.

Polish club Raków Częstochowa fans with a banner for game against Maccabi Haifa in Conference League qualifiers: “Israel is killing and the world is silent.” pic.twitter.com/mMJBqgj5u2 — Total Football (@TotalFootbol) August 8, 2025

وعندما تم تسليم لاعبي سان جيرمان وتوتنهام ميدالياتهم، شهدت مراسم ما بعد المباراة مشاركة طفلين فلسطينيين لاجئين في إيطاليا من غزة.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ، في مايو/أيار، أظهرت جماهير باريس سان جيرمان لافتة “أوقفوا الإبادة في غزة”، ولم يعاقب “يويفا” النادي الفرنسي المملوك لقطر على هذا التصرف.

(أ ب)