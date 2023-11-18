“يو إس إيه توداي”: دفاع بايدن عن إسرائيل يعني مطالبة الولايات المتحدة بتحمل عبء مستحيل

واشنطن- “القدس العربي”: تحت عنوان” دعم بايدن لإسرائيل يجعل من الولايات المتحدة شريكة للفصل العنصري. ويخاطر بحرب أخرى إلى الأبد”، استنتج الكاتب هارون مغول في مقال نشرته صحيفة ” يو إس إيه توداي” أن الالتزام الأمريكي بالدفاع عن إسرائيل، من دون توقع أن تصحح إسرائيل مسارها من استراتيجية تهدد بإشعال المنطقة، هو مطالبة الولايات المتحدة بتحمل عبء مستحيل.

لم تظهر المؤسسة الأمريكية السياسية أي قدرة أو حتى اهتمام تقريباً بالتكاليف والعواقب المترتبة على احتضان واحدة من أكثر الإدارات تطرفاً في إسرائيل . وبينما يقارن بايدن أوكرانيا بإسرائيل ، فإن العالم الأوسع غير مقتنع إلى حد كبير

وبالنسبة للكثير من دول العالم، بما في ذلك حلفاء واشنطن، فإن اصطفاف الإدارة الأمريكية مع إسرائيل ضد غزة يعتبر أمراً قاسياً بقدر ما هو مربك، وفقاً لمغول، الذي أكد أن الأمر لم يقتصر على قيام الولايات المتحدة بالمساعدة والتحريض على الحرب الوحشية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، بينهم أكثر من 4000 طفل، لكن أمريكا وإسرائيل متضررتان أيضًا موضحاً أنه تم تقويض أمن إسرائيل على المدى الطويل.

وقال إن الأمريكيين يراقبون ” ديمقراطيتنا تتدهور، ومن دون استشارتنا، ربما نكون قد اشتركنا في حرب أخرى إلى الأبد ، وهذه الحرب أسوأ بكثير من الأولى”.

وبحسب ما ورد، لم تظهر المؤسسة الأمريكية السياسية أي قدرة أو حتى اهتمام تقريباً بالتكاليف والعواقب المترتبة على احتضان واحدة من أكثر الإدارات تطرفاً في تاريخ إسرائيل . وبينما يقارن الرئيس جو بايدن أوكرانيا بإسرائيل ، فإن العالم الأوسع غير مقتنع إلى حد كبير.

وأضاف مغول “من الممكن أن تستغل الصين وإيران وروسيا الأزمة المتكشفة لصالحها، لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا أن نكتب السيناريو لهم. ومع ذلك، فإننا نواجه خطأً فادحاً في السياسة الخارجية، عندما وقف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد في قمة نهاية الأسبوع الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية “.

ولاحظ الكاتب أنه عندما أرسلت إدارة بايدن مجموعتين من حاملات الطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، أعلنت الولايات المتحدة أنها على استعداد لاتباع إسرائيل في حرب أخرى إلى الأبد. ولكن هذه المرة، لا يتمثل “محور المقاومة” في قوات صدام حسين العسكرية المحطمة في عام 2003 تقريباً، بل في الشبكات العابرة للحدود الوطنية المؤلفة من جماعات قادرة ومتشددة مرتبطة عبر انقسامات طائفية.

الولايات المتحدة شجعت ببساطة خصوم إسرائيل على تأخير صراعهم، وهم يعلمون أن إسرائيل لا تستطيع النجاة من حرب على ثلاث جبهات. ومن المحتمل أيضًا أنهم يعلمون أن أمريكا منهكة وقد لا تكون قادرة على التدخل في كل السيناريوهات المستقبلية

وقال:” كما أثبتت أوروبا عجزها في مواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا، فإن إسرائيل أصبحت أكثر عرضة للخطر مما تبدو عليه”.

وأضاف مغول، وهو مدير الإستراتيجية في منتدى كونكورديا، أن ” الالتزام بالدفاع عن إسرائيل، من دون توقع أن تصحح إسرائيل مسارها من استراتيجية تهدد بإشعال المنطقة، هو مطالبة الولايات المتحدة بتحمل عبء مستحيل. كما أنه يشجع إسرائيل على العيش غير مقيدة بالواقع”.

وتساءل “من دون التهديد بالتدخل الأمريكي، أين كانت إسرائيل لتصير الآن؟ يجادل بعض المعلقين بأن الإجراء الحاسم المفترض الذي اتخذه بايدن حال دون نشوب حرب إقليمية. ولكن ربما تكون الولايات المتحدة قد شجعت ببساطة خصوم إسرائيل على تأخير صراعهم، وهم يعلمون أن إسرائيل لا تستطيع النجاة من حرب على ثلاث جبهات. ومن المحتمل أيضًا أنهم يعلمون أن أمريكا منهكة وقد لا تكون قادرة على التدخل في كل السيناريوهات المستقبلية.

وقال :”لقد كان هجوم حماس (..) بشكل لا لبس فيه، ولكن إذا كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل لديها أي مصلحة حقيقية في السلام والأمن، فما الذي يجعل من الاستمرار في التطهير العرقي البطيء في الضفة الغربية ؟ تعود جذور هذا الصراع إلى عام 1948 ، إلى سلب الفلسطينيين ممتلكاتهم، وإلى عقود من الاحتلال. ومع ذلك فإن قِلة من الساسة الأمريكيين يعترفون بهذه الحقيقة.

وأكد الكاتب أنه “إذا لم نتمكن من طرح أسئلة صعبة، فإن أمريكا تكاد تتخلى عن العلاقات العالمية التي نحتاج إليها للتعامل مع التهديدات العالمية. ويبدو أننا على استعداد لتعريض التزاماتنا السابقة تجاه أوكرانيا وتايوان للخطر. وأي مراقب جاد ــ أو منافس ــ يعرف أننا لا نستطيع تحمل كل هذا القدر من الالتزامات المتضاربة”.

ولاحظ ، ايضاً، بأن لغة النائبة الديمقراطية رشيدة طليب تزعج العديد من المسؤولين والمشرعين، حتى في حزبها، أكثر من المستشفيات المحاصرة في غزة. ومن الواضح أن إلغاء المعارضة يحظى بأولوية أكبر من النظر في سبب انتشارها على نطاق واسع .

مغول: ما رأيته في الأسابيع القليلة الماضية يشير إلى رئيس (بايدن) لا يبدو أنه تعلم أي شيء.. ومسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني هي أن نتوقف عن التواطؤ في تدميره

وقال:” من الواضح أن بايدن قد خسر معظم أصوات المسلمين الأمريكيين . ورغم أنهم يشكلون أقلية صغيرة، إلا أنهم أصغر سناً من أقرانهم الأميركيين ويعيشون بأعداد متزايدة في ولايات حاسمة. وحتى الانخفاض المتواضع في الأصوات يمكن أن يحكم على إعادة انتخابه بالفشل ــ ويجب على بايدن وحزبه أن يعرفوا السبب.

وقال مغول :”إن ما رأيته في الأسابيع القليلة الماضية يشير إلى رئيس لا يبدو أنه تعلم أي شيء من تلك السنوات. ومسؤوليتنا تجاه الشعب الفلسطيني هي أن نتوقف عن التواطؤ في تدميره. وتشمل مسؤوليتنا تجاه الإسرائيليين الاستفادة من دعمنا بطرق تصر على اتخاذ الخيارات الصعبة التي يتطلبها الأمن الحقيقي”.

وخلص الكاتب إلى أنه من المفترض أن تكون الولايات المتحدة ” ترسانة الديمقراطية “، وليس شريكا في الفصل العنصري، وقال إن مسؤولية بايدن الأولى والأخيرة هي تجاه الأميركيين. “إذا أردنا أن نصبح بمثابة المساندة لكل صراع عالمي، فيتعين علينا أن نكون واضحين بشأن التكاليف والعواقب”.