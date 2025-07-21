يُقل ألف سوداني.. انطلاق أول رحلات قطار العودة الطوعية من القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”:

شهدت محطة قطار رمسيس في القاهرة اليوم الاثنين، انطلاق أولى الرحلات المجانية التي تقل سودانيين إلى جنوب البلاد تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.

وتضمنت الرحلة الأولى نقل ألف سوداني إلى محطة السد العالي، تمهيدا لعودتهم إلى السودان.

كانت هيئة سكك حديد مصر أعلنت، الأحد، عن تخصيص القطار رقم 1940، درجة ثالثة مكيفة، لنقل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، إلى محطة أسوان، في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية، وفي إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة.

وطبقا لخطة الرحلة، فإنها تنتهي في محطة السد العالي، ومنها يُنقل الركاب عبر حافلات حتى معبر أرقين الحدودي مع السودان، وتتحمل الجيش السوداني تكلفة الحافلات.

وكان مصدر في هيئة سكك حديد مصر، قال إن الرحلة من القاهرة إلى المعبر مجانية، وأن الراغبين في العودة يسجلون أسماءهم عبر الاتصال بأرقام عدد من السودانيين المسؤولين عن تجميعهم.

من جهتها، أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، التابعة للقوات المسلحة في بيان تكفلها بمصروفات عودة الألف سوداني عبر رحلة القطار، التي تعد أولى رحلات المرحلة الثانية من مبادرة “راجعين”.

ولفت البيان إلى ارتفاع كبير في أعداد الراغبين في العودة من مصر، الأمر الذي استدعى تغيير وسيلة النقل لتكون بالقطار بدلًا عن الحافلات، التي قال إنها نقلت عشرة آلاف سوداني خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

وأطلقت منظومة الصناعات الدفاعية مبادرتها في أبريل/ نيسان الماضي، بعد استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم، التي أعقبها دعوته النازحين إلى العودة للعاصمة، مع دعوة السودانيين خارج البلاد للعودة بدورهم، متضمنة مناشدة والي الخرطوم المواطنين العودة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، قائلاً: “الحكومة وحدها لن تتمكن من تعمير الخرطوم”.

وكانت أميمة عبد الله، رئيس لجنة العودة الطوعية للسودانيين، أن مبادرة العودة بدأت عملها قبل 3 أشهر بتنظيم رحلات العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى الخرطوم.

وأكدت عبد الله أن عملية العودة تتم وفق إجراءات منظمة ودقيقة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في كلا البلدين، لافتة إلى خطة طموحة لعودة نحو 100 ألف سوداني.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في ظل التحسن النسبي للأوضاع الأمنية بالسودان، معربة عن أملها في زيادة عدد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مفوضية اللاجئين، فإن الجنسية السودانية تمثل النصيب الأكبر في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث بلغت أعدادهم 691090 سودانيا لاجئا وطالب لجوء.