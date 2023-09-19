«ڤوي ڤوي ڤوي» يمثل مصر في المنافسة على أوسكار أحسن فيلم أجنبي

القاهرة – «القدس العربي»: أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023 والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” للمخرج عمر هلال، مرشحاً مصريا، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت أفلام “وش في وش” و”الباب الأخضر” و”19 ب”.

ونوهت اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رآت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري، اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام.

وتضم لجنة اختيار الفيلم المرشح لجائزة أوسكار فئة أفضل فيلم أجنبي في نسخته الـ 96، مجموعة كبيرة من السينمائيين والنقاد، بينهم المخرج هاني لاشين، والسيناريست مريم نعوم، والمونتيرة رحمة منتصر، ومدير التصوير سمير فرج، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والناقدة فايزة هنداوي، والسيناريست أيمن سلامة، والناقد أحمد شوقي، والناقد وليد سيف، والناقد أحمد سعد الدين، والناقد أسامة عبد الفتاح.

الفيلم يحكي قصة حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر بأي وسيلة، ويقرر الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويتظاهر بأنه لاعب كفيف، ويلتقي العديد من الشخصيات، منها صحافية شابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص به ومدرب يبحث عن فرصة، بالإضافة إلى صديقيه اللذين يشاركانه في الانضمام للفريق، على أمل أن تتوفر لهم فرصة السفر للخارج والبحث عن فرص أفضل للحياة.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.

وكانت مصر قد غابت عن المسابقة في العام الماضي، بعد أن قرر أعضاء اللجنة عدم ترشيح أي فيلم للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، نظرا لضعف مستوى الأفلام وقتها.