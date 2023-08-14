1.5 مليون سائح جزائري توافدوا على تونس

تونس: دخل تونس 1.5 مليون سائح جزائري منذ بداية العام وحتى العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري بزيادة بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة في 2022، وفق بيانات رسمية.

وتعد الجزائر البلد الجار على الحدود الغربية من الأسواق الأساسية للسياحة التونسية، ويتوافد معظم السياح من هذا البلاد عبر المعابر البرية.

ومنذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم العاشر دخل 138 ألف سائح جزائري إلى البلاد بزايدة تقدر بـ74 % عن نفس الفترة من عام 2019، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وتتوقع تونس تدفقا كبيرا للسياح هذا العام في ظل طفرة قطاعي السياحة والطيران الدوليين بعد فترة ركود رافقت تفشي وباء كورونا في العالم.

واستقطبت تونس في 2019 أكثر من تسعة ملايين سائح وهو رقم لم تحققه من قبل لكنها تأمل في تخطيه هذا العام.

وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي بلغ عدد السياح الذين توافدوا على البلاد أكثر من خمسة ملايين.

( د ب أ )