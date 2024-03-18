10غارات أمريكية على الحديدة اليمنية … ومباحثات سعودية أممية بشأن استمرار الدعم الإقليمي لجهود الوساطة

صنعاء – «القدس العربي»: عاودت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، مساء أمس الاثنين، قصفها على محافظة الحديدة في اليمن بعشرة غارات في مناطق متفرقة شملت المدينة ومديرية التحيتا.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم جماعة ” أنصار الله” (الحوثيون) “إن العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا”. وأوضحت لاحقا أنه شن غارتين على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، ومن ثم ذكرت أنه شن أربع غارات على المنطقة نفسها.

ومنذ 12 نياير/ كانون الثاني يشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات صاروخية وغارات جوية على ما يعتبرانه أهدافًا عسكرية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين بهدف إعاقة عملياتهم البحرية.

وتجري قوات الجماعة تدريبات عسكرية مكثفة استعدادًا لهجوم بري أمريكي بريطاني متوقع. إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الاثنين، في الرياض، السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في سياق لقاءاته التي تبحث في جهود السلام في اليمن.

وقال في تدوينة على منصة إكس، انهما بحثا التطورات الراهنة باليمن، والوضع الإقليمي والتداعيات المحتملة، كما ناقشا سبل ضمان استمرار الدعم الإقليمي المتضافر لجهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل السلام في اليمن.

فيما أكد السفير السعودي في تدوينة مماثلة عن اللقاء، “دعم المملكة العربية السعودية المستمر لجهود غروندبرغ المستمرة لتحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن”.

وكان المبعوث الأممي التقى السبت عددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن العاصمة.

وناقشت اللقاءات، التطورات الأخيرة وسبل تيسير التقدم نحو استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع.

والتقى غروبدبرغ مع ريتشارد آر فيرما، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، والسفيرة ميشيل جيه سيسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وبريت ماكغورك، منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، ودانييل شابيرو، نائب مساعد وزير الدفاع. وحسب بيان مكتب غروندبرغ فقد أكد الأخير خلال الاجتماعات دعوات الأمين العام إلى وقف التصعيد في المنطقة والبحر الأحمر، وشدد على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن. وعلى وجه الخصوص، أكد المبعوث الخاص على الأهمية القصوى لمواصلة الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للأطراف من أجل الاتفاق على خريطة طريق الأمم المتحدة، والتي ستفعل التزاماتهم بوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع.

وكان غروندبرغ ألقى، الخميس، إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، وأكد فيها أن الأمم المتحدة مستمرة في وضع خريطة الطريق للسلام في اليمن في صيغتها النهائية.