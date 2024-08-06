10 آلاف طالب استشهدوا وأكثر من 16 ألفاً أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة

غزة- “القدس العربي”: أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن نحو 10.043 طالباً سقطوا شهداء، فيما أصيب 16.423 طالباً بجراح مختلفة منذ بدء الحرب الإسرائيلية يوم السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل لأكثر من 9936، فيما أصيب في القطاع 15897.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في الضفة الغربية بلغ 107 طلاب، فيما أصيب 526 آخرون، بالإضافة إلى قيام جيش الاحتلال باعتقال 390 طالباً.

وأعلنت الوزارة أيضا استشهاد 504 معلماً وإدارياً، وكذلك إصابة 3426 آخرين بجروح في قطاع غزة والضفة، منذ بدء الحرب، علاوة على اعتقال الاحتلال أكثر من 117 في الضفة من العاملين في حقل التعليم.

ووضعت الوزارة على صفحتها على فيسبوك صورة توضيحية تبين بالأرقام ضحايا العدوان وحجم الدمار الذي لحق بقطاع التعليم.

وأوضحت أنه بسبب هجمات الحرب المستمرة وعمليات القصف والتدمير تعرضت 119 مدرسة حكومية في قطاع غزة لأضرار بالغة، فيما دمرت قوات الاحتلال أكثر من 62 مدرسة بشكل كامل، كما تعرضت 191 مدرسة حكومية وأخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” للقصف والتخريب.

ولم تسلم الجامعات الفلسطينية من التدمير الإسرائيلي، حيث تعرضت 20 جامعة لأضرار بالغة، كما تعرض أكثر من 31 مبنى تابعاً للجامعات للتدمير بشكل كامل، و57 بشكل جزئي في قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية تعرّضت 69 مدرسة للتخريب، و5 جامعات للاقتحامات المتكررة والتخريب والعبث بمحتوياتها.

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن الحرب المستمرة، حرمت أكثر من 620 ألف طالب في قطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم، منهم 39 ألف طالب ثانوية عامة، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.