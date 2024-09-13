سياسة | دولي | أوروبا

10 أشخاص يواجهون محاكمة بتهمة اقتحام موقع شركة دفاع إسرائيلية في بريطانيا

13 - سبتمبر - 2024

محكمة أولد بيلي- أرشيف

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لندن: تبدأ محاكمة عشرة أشخاص، متهمين باقتحام موقع شركة دفاع إسرائيلية، في ساوث جلوسيستر شاير، في جنوب غرب إنكلترا، كجزء من احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

وعلمت محكمة أولد بيلي اليوم الجمعة في جلسة استماع أن أعضاء من حركة العمل من أجل فلسطين الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين، هاجموا موقع شركة “البيت سيستمز” البريطانية، بالقرب من باتشواي، في مدينة بريستول، حسب وكالة الأنباء البريطانية بي.إيه.ميديا اليوم الجمعة.

وكان قد تم إبلاغ المحكمة في جلسة استماع سابقة إن سيارة صدمت أبواب المبنى، أثناء الاحتجاج وأصيب اثنان من رجال الشرطة وحارس أمن.

وسيمثل المتهمون مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي، في جلسة استماع خاصة قبل المحاكمة في 17 كانون الثاني/يناير العام المقبل.

(د ب أ)

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