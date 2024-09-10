استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم- (فيديو)

طولكرم: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “وصول شهيدة برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى الأسراء (خاص) بطولكرم”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان سابق “وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي”.

وفي بيان سابق آعلنت الوزارة عن “10 إصابات وصلت إلى مستشفيي الأسراء (خاص) وطولكرم الحكومي، جراء عدوان الاحتلال في طولكرم”.وأشارت إلى أن “جميع الإصابات بين طفيفة ومتوسطة”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في بيان وصل “تعاملنا مع 5 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة طولكرم”.

وأشار البيان أن “من بين المصابين مسعف متطوع في الجمعية”.

وذكرت الجمعية في بيان منفصل أن “قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر في طولكرم وتطلب من الطواقم الخروج منه”.

ونقل شهود عيان، أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم.

وأوضح أن تعزيزات وجرافات عسكرية وصلت طولكرم، وحاصرت مستشفى “ثابت ثابت” الحكومي، وأن اشتباكات مسلحة اندلعت مع مقاتلين فلسطينيين.

وشرع جيش الاحتلال بمحاصرة مخيم طولكرم وسط غطاء جوي من مسيرات إسرائيلية، ونشر قناصته على عدد من البنايات.

وتناقل الفلسطينيون مقاطع فيديو للاقتحام، وظهر في أحدها آلية عسكرية تطلب من المواطنين إغلاق محالهم التجارية والتوجه إلى المنازل.



وفجر الجمعة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينتي طولكرم جنين ومخيميهما بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، لكنه أعلن في بيان لاحقا أن العملية في جنين ما زالت متواصلة “حتى تحقيق أهدافها”.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة،

(وكالات)