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10 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي عنيف على منازل المدنيين في غزة- (فيديوهات)

4 - يوليو - 2024

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 غزة: استشهد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون بينهم أطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية إن شهيدين نقلا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة الشيخ ناصر شرق المدينة.

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهيدان في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المواصي غرب رفح، حسبما أفادت وكالة ألأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهشد مواطنان وأصيب 6 مواطنين آخرين، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال منقذون ومواطنون إنهم انتشلوا شهيدين، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة الريفي في حي الدرج بمدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37953، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87266، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

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  1. يقول كريم إلياس/غزة الجريحة:
    يوليو 5, 2024 الساعة 12:27 ص

    سرقوا ارضنا و انتهكوا عرضنا..و قضوا على احلام أطفالنا ..البراءة المعذبة التي لم يسعفها لا الاشقاء و لا الأصدقاء و لا الأحباء..كل هذا امام أعين الجميع..يا مغيث اغثهم فقد تخلى عنهم الجميع…

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