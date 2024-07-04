10 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي عنيف على منازل المدنيين في غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون بينهم أطفال، مساء اليوم الخميس، في قصف طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية إن شهيدين نقلا إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منطقة الشيخ ناصر شرق المدينة.

#عاجل | شهيدان في قصف الاحتلال دراجة هوائية في خانيونس جنوب القطاع pic.twitter.com/KU2DigmT0L — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 4, 2024

كما ارتقى 4 شهداء وأصيب عدد من المواطنين، في قصف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهيدان في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال مجموعة مواطنين في منطقة المواصي غرب رفح، حسبما أفادت وكالة ألأنباء الفلسطينية (وفا).

واستهشد مواطنان وأصيب 6 مواطنين آخرين، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال منقذون ومواطنون إنهم انتشلوا شهيدين، عقب قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة الريفي في حي الدرج بمدينة غزة.

شاهد : طائرات الاحتلال تقصف منزل عائلة البردويل في حي الدرج شرق غزة pic.twitter.com/B7OFEmt3pH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 4, 2024

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37953، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87266، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

#ملخص_المتابعة_الميدانية في الساعات الأخيرة 🔴 طواقم الإسعاف تنتشل جثامين 6 شهداء من مناطق متفرقة غربي مدينة رفح 🔴 شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي لمدرسة الشارقة التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة 🔴 شهيدة وإصابات بقصف صهيوني على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/rvbEfRoaQo — Qamar Gaza (@sameh2655014316) July 4, 2024

(وكالات)