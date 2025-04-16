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10 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمال غرب مواصي خان يونس- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال، مساء الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمال غرب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأكدت مصادر طبية بأن “مستشفى ناصر” استقبل عددا من الشهداء والجرحى جراء القصف.

وأفادت تقارير محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية مسيّرة، قصفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية للمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

ويأتي ذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بدعم أمريكي مطلق بحق الفلسطينيين منذ نحو 19 شهرا.

(وكالات)

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