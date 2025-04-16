10 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمال غرب مواصي خان يونس- (فيديوهات)

غزة: استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، غالبيتهم من الأطفال، مساء الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين شمال غرب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأكدت مصادر طبية بأن “مستشفى ناصر” استقبل عددا من الشهداء والجرحى جراء القصف.

غالبيتهم من الأطفال.. 10 شـ.ـهداء جراء قصف طيران الاحتلال خيمة نازحين غرب المواصى بمدينة خانيونس pic.twitter.com/j13fRQQgM5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 16, 2025

وأفادت تقارير محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية مسيّرة، قصفت مجموعة من المواطنين غرب مخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

# فيديو .. 10 شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال خيمة نازحين غرب المواصى بمدينة خانيونس pic.twitter.com/uNWIDDK6yD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 16, 2025

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية للمواطنين في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

ويأتي ذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بدعم أمريكي مطلق بحق الفلسطينيين منذ نحو 19 شهرا.

إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة نازحين في شارع الأسطبل غربي مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/a9zZ3lHr8g — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 16, 2025

(وكالات)