18 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لمسجد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة- (صور وفيديو)

غزة: ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمسجد بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، اليوم السبت، إلى 18 شهيدا.

بعد المجزرة المروعة في خان يونس.. الآن مجزرة جديدة بحق المصلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة حيث تعرض مصلى لاستهداف بطائرة إسرائيلية pic.twitter.com/cnMLXIMFim — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) July 13, 2024

“قصفونا واحنا بنصلي… الله أكبر” مجزرة جديدة بحق مصلين.. عشرات الشهداء في مذبحة بشعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مصلى ومصلين أثناء الصلاة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/YIWfipP7S7 — رضوان الأخرس (@rdooan) July 13, 2024

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الشاطئ باستهداف المسجد الأبيض، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 18 شخصا وإصابة العشرات، معظمهم إصابات خطيرة”.

كما ذكر في بيان سابق، أن عددا من القذائف تساقطت بشكل كبير على مخيم الشاطئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقال نقلا عن شهود عيان إن قذائف سقطت على مصلى صغير أقيم على أنقاض المسجد الأبيض الذي دمرته إسرائيل غرب المخيم وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

“ما ضل عندي ولا ولد كلهم استشهدوا وبفتخر فيهم”.. أم لأربعة شهداء في غزة توجه رسالة لنتنياهو من موقع مجزرة مخيم الشاطئ#حرب_غزة pic.twitter.com/7JuG25Sg9A — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 13, 2024

حماس: جريمة إسرائيلية جديده بغطاء أمريكي

واستنكرت حركة حماس، المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المصلين في مخيم الشاطئ، وعدتها جريمة جديده إسرائيلية جديدة بغطاء أمريكي كامل.

جاء ذلك في بيان نشرته حماس عبر حسابها على منصة تلغرام.

وقالت الحركة الفلسطينية، إن “المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحق المصلين أثناء أدائهم لصلاة الظهر على أنقاض المسجد الأبيض المدمر بمخيم الشاطئ (…) جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ينفّذها العدو الصهيوني بحق شعبنا الأعزل في غزة”.

وأضافت أن هذه الجريمة، التي “راح ضحيتها 18 شهيدا وعشرات الجرحى من المصلين والنازحين في المكان”؛ ارتكبتها إسرائيل “أمام سمع وبصر العالم، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية المتواطئة فيها”.

وسبق هذه المجزرة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)