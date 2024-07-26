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10 شهداء في غارات إسرائيلية على 3 منازل وتجمعين لمدنيين بغزة

26 - يوليو - 2024

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غزة: استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الماضية استهدفت 3 منازل وتجمعين لمدنيين في قطاع غزة.

أفاد بذلك جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من خلال منشورات متفرقة عبر منصة تلغرام.

وقال: “استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين، أحدهما يعود لعائلة القطشان شمال بلدة الزوايدة (وسط)، والآخر في مدينة خان يونس (جنوب)”.

وأضاف: “أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف آخر لمنزل يعود لعائلة عزيزة في منطقة أرض أبو مهادي غرب النصيرات (وسط)”.

وتابع: “استشهد اثنان وأصيب آخرون في غارة لطائرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين بشارع الأرنب في منطقة الكتيبة بخان يونس”.

كما “استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية شنت تجاه تجمع للمواطنين بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة”، بحسب الدفاع المدني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)

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