10 شهداء في غارات إسرائيلية على 3 منازل وتجمعين لمدنيين بغزة

غزة: استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الماضية استهدفت 3 منازل وتجمعين لمدنيين في قطاع غزة.

نزحت والدتها وهي حامل بها.. استشهاد الطفلة ماسة ياسين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خانيونس دون أن يراها والدها الذي لا يزال موجوداً في شمال قطاع غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/W8ott6s5Le — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 26, 2024

“الله يسهل عليك”.. أم فلسطينية تودع ابنها الوحيد ببكاء وألم بعد استشهاده في قصف للاحتلال على غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/N3eNNkCncr — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 26, 2024

أفاد بذلك جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من خلال منشورات متفرقة عبر منصة تلغرام.

وقال: “استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين، أحدهما يعود لعائلة القطشان شمال بلدة الزوايدة (وسط)، والآخر في مدينة خان يونس (جنوب)”.

وأضاف: “أصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف آخر لمنزل يعود لعائلة عزيزة في منطقة أرض أبو مهادي غرب النصيرات (وسط)”.

وتابع: “استشهد اثنان وأصيب آخرون في غارة لطائرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين بشارع الأرنب في منطقة الكتيبة بخان يونس”.

كما “استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية شنت تجاه تجمع للمواطنين بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة”، بحسب الدفاع المدني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)