10 غارات أمريكية تستهدف صنعاء وصعدة والجوف

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، مساء الخميس، عن 10 غارات أمريكية استهدفت محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، في أنباء عاجلة، إن “طيران العدوان الأمريكي شنّ غارة على مديرية همدان في محافظة صنعاء”.

وأضافت أن الطيران الأمريكي استهدف كذلك بـ5 غارات محيط مدينة صعدة، معقل الحوثيين.

⭕️عاجل⭕️

محافظة #صنعاء:

طيران العدوان الأمريكي يشن غارة على مديرية همدان pic.twitter.com/OMTb8CqEzm — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 1, 2025

ولفتت إلى تعرّض مديرية خب والشعف في محافظة الجوف لـ4 غارات أمريكية أخرى.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأمريكي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من واشنطن بالخصوص.

وأعلنت جماعة الحوثي الأربعاء أن الولايات المتحدة شنّت أكثر من 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشنّ “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/ آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

(الأناضول)