10 قتلى في حرائق لوس أنجليس الخارجة عن السيطرة- (صور)

لوس انجليس: على الرغم من تراجع قوة الرياح الجمعة يتواصل انتشار النيران في لوس أنجليس التي غطى دخان كثيف سماءها، إذ لا تزال الحرائق الرئيسية التي أوقعت ما لا يقل عن عشرة قتلى خارج السيطرة في هذه المدينة الكبيرة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال أورين ووترز من أمام منزله المتفحم في مدينة ألتادينا شمال لوس انجليس “هذا أشبه بنهاية العالم. هذا أمر لا يمكن تصوره”.

وقضى عشرة أشخاص على الأقل في الحرائق، وفق السلطات. ولحق دمار هائل في أجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من عشرة آلاف مبنى بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد “أشبه بساحة حرب وعمليات قصف”.

وحلّق صحافيون فوق ماليبو وباسيفيك باليسايدس حيث استحالت دور فارهة مطلة على المحيط، هياكل متفحمة.

وقال قائد المروحية ألبرت عزوز “إنه جنون. كل هذه المنازل اختفت”.

لكن قوة الرياح تراجعت الجمعة ما من شأنه أن يساعد عناصر الإطفاء في مكافحة النيران في حين ما زالت نشطة خمس حرائق رئيسية.

حظر تجوّل

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد “نشهد حاليا تراجعا طفيفا (لقوة الرياح)، لكن هذا الأمر سنشهده خصوصا بعد الظهر”.

وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير السبت حتى المساء.

مع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي من المتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

عصر الخميس اشتعل حريق جديد إلى الشمال من البؤرة الرئيسية للنيران في باسيفيك باليسايدس على مقربة من حي هيدن هيلز حيث تقيم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان. لكن الحريق الجديد تم احتواؤه إلى حد كبير.

وفي أنحاء المدينة الكبيرة في كاليفورنيا، أخلى مئات الآلاف منازلهم.

إزاء عمليات النهب المتزايدة في المناطق المنكوبة أو التي تم إخلاؤها، فرضت السلطات المحلية الجمعة حظر تجول في باسيفيك باليسايدس وألتادينا يسري من الساعة 18,00 حتى الساعة 6,00، كما تم نشر وحدات عسكرية.

قبل هذا القرار كان مواطنون قد عمدوا لتسيير دوريات لحماية ما تبقى من أحيائهم.

وقال نيكولاس نورمان “لم انقذ منزلي حتى يأتي معتوه وينهبه. لا مجال لذلك بتاتا” مضيفا “قمت بأمر أمريكي معتاد: جلبت بندقية الصيد التي أملكها وجلست هنا وأضأت نورا ليعرفوا أن ثمة أشخاصا هنا”.

وقال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم “لنكن واضحين لن نسمح بعمليات النهب”.

“ولاية تحترق”

يطرح متضررون تساؤلات ويوجهون انتقادات للسلطات.

بينما نجا منزل والدتها بأعجوبة من ألسنة اللهب في ألتادينا، خلافا لحال المنازل المجاورة، قالت كالين أستور إن “كاليفورنيا ولاية تحترق”، مندّدة بنقص في عديد عناصر الإطفاء.

ولفتت إلى وجوب رصد مبالغ لدعم أجهزة مكافحة الحرائق والزلازل.

وهدأت قليلا الرياح التي بلغت سرعتها أحيانا 160 كيلومترا في الساعة حاملة الجمر في الأجواء على مسافة كيلومترات. لكنها لم تخفت تماما فيما التلال تعاني جفافا حادا جدا. وقالت السلطات إن الظروف “لا تزال خطرة جدا”.

وقد تكون كلفة هذه الحرائق، الأعلى المسجلة حتى الآن. وقدرت “أكيو ويذر” الأضرار والخسائر بما بين 135 و150 مليار دولار.

ودعت السلطات سكان كاليفورنيا إلى الاقتصاد في استهلاك المياه لأن ثلاثة خزانات تغذي محطات مكافحة الحرائق فرغت بسبب مكافحة النيران.

ونشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معلومات خاطئة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بتأكيده أن كاليفورنيا تعاني نقصا في المياه بسبب السياسات الحكومية الديموقراطية التي تحول مياه الأمطار “لحماية نوع غير مفيد من الأسماك”.

في الواقع تستخدم غالبية المياه المستهلكة في لوس أنجليس والمتأتية من نهر كولورادو، في الزراعة كأولوية.

وتؤثر الحرائق في النشاط السينمائي في هوليوود. فقد توقف تصوير أفلام ومسلسلات عدة فيما أغلق متنزه “يونيفرسال ستوديوز” الترفيهي في هوليوود.

وأرجئ إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 كانون الثاني/يناير بدلا من 17 منه فضلا عن مراسم توزيع جوائز النقاد التي كان يفترض أن تقام الأحد.

كما تم إرجاء أحداث رياضية لا سيما مباراة كرة سلة لفريق لوس أنجليس ليكرز.

والرياح التي تهب راهنا معروفة باسم “سانتا آنا” وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا. لكن خلال الأسبوع الحالي بلغت حدة غير مسبوقة منذ العام 2011، على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.

وتشكل هذه الرياح كابوسا للإطفائيين لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جدا أدتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس الآن بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.

ويشير العلماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.

(أ ف ب)