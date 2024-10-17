10 قتلى وأكثر من 30 جريحاً بينهم أطفال في مجزرة مروعة ارتكبتها المقاتلات الحربية الروسية في إدلب

دمشق – «القدس العربي»: ارتكب سلاح الجو الروسي، مساء الأربعاء، مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 مدنيين وأكثر من 30 جريحاً، معظمهم جروحهم بالغة، حيث استهدف المقاتلات الروسية بصواريخ شديدة الانفجار ورشة تصنيع مفروشات ومعصرة زيتون على أطراف مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، الخميس، بأن عدد القتلى في إدلب ارتفع إلى 10 مواطنين، بينهم طفل، في حصيلة غير نهائية، نتيجة الضربات الجوية للطائرات الحربية الروسية، كما أصيب 30 آخرون بينهم 14 طفلاً بجروح منها بالغة، باستهداف منشرة أخشاب وورشة صناعة المفروشات، ومعصرة للزيتون على أطراف المدينة.

وشنت الطائرات الحربية الروسية 28 غارة على ريفي إدلب واللاذقية، خلال اليوم، تركزت على مناطق مدنية وعسكرية في ريف إدلب، إضافة إلى تلال كبانة في ريف اللاذقية الشمالي.

المتطوع في الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” حسن حسان، قال لـ “القدس العربي” إن الطائرات الحربية الروسية أغارت بصواريخ شديدة الانفجار على ورشة للمفروشات الخشبية، ومعصرة للزيتون على أطراف مدينة إدلب.

وفي ساعة متأخرة من ليل الخميس، أنهت فرق الإنقاذ والإسعاف أعمال البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وذلك بعد نحو 7 ساعات من العمل المتواصل، حيث شارك في العمليات 8 فرق للدفاع المدني السوري، مجهزة بالمعدات والآليات الخفيفة والثقيلة وسيارات الإسعاف.

وحسب المتحدث، فقد استهدف قصف مدفعي لقوات النظام، الخميس، الأراضي الزراعية على أطراف قرية معربليت جنوبي إدلب، حيث كان القصف بالتزامن مع وجود عمالٍ لقطاف الزيتون في المكان المستهدف.

وفي تصعيد عسكري هو الأعنف منذ شهور، قتلت طفلة، الأربعاء، بقصفٍ مدفعي لقوات النظام استهدف المنازل السكنية بين قرية معربليت وقرية معرزاف في ريف إدلب، كما أصيب رجل يعمل في رعي الأغنام بغارة جوية روسية استهدفت حرش قرية جوزف في ريف إدلب.

وأصيب 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال من طلاب مدرسةٍ في قرية المحسنلي شرقي حلب، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

كما شنّت الطائرات الروسية غارات جوية على منشرة للحجارة في قرية الهباط بالقرب من مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، وغارات جوية على أطراف قرية البارة وأراضٍ زراعية في قرية الأسدية بالقرب من بلدة معترم، ووادٍ بالقرب من قرية الحسينية، في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وغارات أخرى على منطقة حراجية على أطراف مدينة إدلب.

وحسب بيان الدفاع المدني، فإن “التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة، كما يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في الحرب على السوريين وخرق جميع التفاهمات التي وقعوا عليها”.

وأضاف: “على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية الوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم”.